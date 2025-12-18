Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 11:15 PM IST

    എന്യൂമറേഷൻ പൂർത്തിയായി; കരട്​ പട്ടിക 23ന്​

    പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്കും പു​തു​താ​യി വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ക്കാ​നും ഒ​രു​മാ​സം അ​വ​സ​രം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​​​ഐ.​ആ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക 23ന്​ ​പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ര​ത്ത​ൻ യു. ​ഖേ​ൽ​ക്ക​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ശേ​ഷം 18 വ​യ​സ്സ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​വ​ര​ട​ക്കം പു​തി​യ ​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ കാ​മ്പ​യി​ൻ ന​ട​ത്തും. കാ​മ്പ​യി​ന്​ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    23 മു​ത​ൽ ഒ​രു​മാ​സം പ​രാ​തി​ക​ൾ​ക്കും പു​തു​താ​യി വോ​ട്ട്​ ചേ​ർ​ക്കാ​നും മാ​റ്റാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യും ഓ​ഫ്​​ലൈ​നാ​യും ഇ​തി​ന് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കാം. പ​രാ​തി​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​ർ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കും. എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ഹി​യ​റി​ങ് ക​ര​ട്​ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ശേ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രെ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന്​ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​രാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക. നി​ല​വി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ പു​റ​മെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ​ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ര​ട്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​ പ​രാ​തി​ക​ൾ ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​രെ അ​റി​യി​ക്കാ​നും അ​വി​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 15 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ക​ല​ക്ട​റെ സ​മീ​പി​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​കും. അ​തി​നു​ശേ​ഷ​വും പ​രാ​തി പ​രി​ഹ​രി​ച്ചി​​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 30 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കാം. ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പോ​രാ​യ്മ​ക​ളും തെ​റ്റു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​കാം. അ​ത്​ തി​രു​ത്താ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. അ​തി​ന്​ ശേ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21ന്​ ​അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും.

    വി​ദേ​ശ​ത്ത്​ ജ​നി​ച്ച പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത്​ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പോ​ളി​ങ്​ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 1200 ആ​യി നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ൽ 25468 ബൂ​ത്തു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. പു​തു​താ​യി 5030 ബൂ​ത്തു​ക​ൾ കൂ​ടി വ​രും.

    ഡിജിറ്റൈസേഷൻ 100 ശതമാനം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ 100 ശ​ത​മാ​നം ഡി​ജി​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ന്ന്‌ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ. നി​ല​വി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ വി​വ​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി മാ​പ്പ്‌ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്‌. എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ത്ത ചി​ല​രും സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്‌. അ​വ​രെ ‘മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ’ എ​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​ഴി​വാ​ക്കും. ക​ര​ട്‌ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്‌ ജ​നു​വ​രി 22 വ​രെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ളും അ​റി​യി​ക്കാ​നാ​കും.


    TAGS:draft listVoter Roll UpdateEnumerationKerala SIR
