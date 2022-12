ബിനാലെ അഞ്ചാം പതിപ്പിന്റെ എല്ലാ വേദിയിലും ഇന്നു മുതൽ പ്രവേശനം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: ബി​നാ​ലെ​യു​ടെ എ​ല്ലാ വേ​ദി​യും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​റ​ക്കും. ഉ​ച്ച​ക്ക് 12ന് ​പ്ര​ധാ​ന​വേ​ദി​യാ​യ ആ​സ്‌​പി​ൻ​വാ​ൾ ഹൗ​സി​ൽ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തും. തു​ട​ർ​ന്ന് ക്യൂ​റേ​റ്റ​ർ ഷു​ബി​ഗി റാ​വു​വി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വാ​ക്‌​ത്രൂ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​ലാ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക​ണ്ട് സം​വ​ദി​ക്കും. ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു​വ​രെ വ​രെ​യാ​ണ് ബി​നാ​ലെ​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം. ‘ന​മ്മു​ടെ സി​ര​ക​ളി​ല്‍ ഒ​ഴു​കു​ന്ന മ​ഷി​യും തീ​യും’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ല്‍ വി​വി​ധ വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ഏ​പ്രി​ല്‍ 10വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​മേ​ള​യി​ൽ 40 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള 87 ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സൃ​ഷ്ടി​ക​ളു​ണ്ട്. 150 രൂ​പ​യാ​ണ് ടി​ക്ക​റ്റ് നി​ര​ക്ക്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും ഇ​ള​വു​ണ്ട്. യ​ഥാ​ക്ര​മം 50ഉം ​നൂ​റും രൂ​പ വീ​ത​മാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ നി​ര​ക്ക്. ദ​ർ​ബാ​ർ ഹാ​ൾ ആ​ർ​ട്ട് ഗാ​ല​റി​യി​ലെ ഇ​ടം വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. ഞാ​റ​ക്ക​ൽ, ക​ട​മ​ക്കു​ടി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ആ​ർ​ട്ട് ബൈ ​ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ർ​ട്ട് റൂ​മു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

