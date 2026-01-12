സക്കീർ ഹുസൈൻ തൃശൂര്‍ സ്മാരക അവാർഡിന് എൻട്രികൾ ക്ഷണിച്ചു

സക്കീർ ഹുസൈൻ തൃശൂര് സ്മാരക അവാർഡിന് എൻട്രികൾ ക്ഷണിച്ചുtext_fields
തൃശൂർ: പത്രപ്രവർത്തകനും കലാകാരനുമായിരുന്ന സക്കീർ ഹുസൈൻ തൃശൂരിന്റെ പേരിൽ തനിമ കലാസാഹിത്യ വേദി തൃശൂർ ജില്ല കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ മാധ്യമ അവാർഡിന് പത്രപ്രവര്ത്തക നോമിനേഷനുകള് ക്ഷണിക്കുന്നു. നോമിനേഷനുകള്ക്കൊപ്പം ആ വ്യക്തിയുടെ ബയോഡാറ്റയും പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണവും നൽകണം. പതിനായിരം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തിപത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാർഡ്. 2026 ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന കൾച്ചറൽ സമ്മിറ്റിൽ അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും.
നോമിനേഷനുകള് ജനുവരി 15നുള്ളില് thanimatcr@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില് ഇമെയിലായോ 99616 97900 എന്ന നമ്പറില് വാട്സാപ്പ് ആയോ അയക്കുക.
ഫൈസല് വലിയാറ
കൺവീനർ, സക്കീർ ഹുസൈൻ സ്മാരക അവാർഡ് നിര്ണയ കമ്മിറ്റി, തൃശൂർ
മൊബൈൽ: 99616 97900
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register