    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയെ​ എ.ഐയാക്കാൻ ആപ്പുമായി എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികൾ

    കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയെ​ എ.ഐയാക്കാൻ ആപ്പുമായി എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥികൾ
    കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി എ.​ഐ ക​ണ​ക്ട് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​റി​നെ കു​റി​ച്ച്​ മ​ന്ത്രി

    കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​റി​നോ​ട്​ ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ഐ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഡി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ്

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ: കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യെ എ.​ഐ മൂ​ഡി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ആ​പ്പു​മാ​യി ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ ഐ.​എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഡി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. ‘എ.​ഐ ക​ണ​ക്ട്’ എ​ന്ന്​ പേ​രി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​പ്പ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പു​റ​പ്പാ​ടി​ലാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി. ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ലെ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ എ.​ഐ ആ​ൻ​ഡ് എം.​എ​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ സേ​വ​നം സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​നാ​യി, മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ട സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി എ.​ഐ ക​ണ​ക്ട് എ​ന്ന പു​തി​യ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​ർ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ- ​ടി​ക്ക​റ്റി​ങ്,

    സ്ലീ​പ് ഫ്ര​ണ്ട്​​ലി അ​ല​ർ​ട്ട്, പാ​ർ​ക്കി​ങ് റി​സ​ർ​വേ​ഷ​ൻ​സ് ഫോ​ർ പ്രൈ​വ​റ്റ് വെ​ഹി​ക്കി​ൾ​സ്, സീ​റ്റ് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ് സ്റ്റൈ​ൽ ബു​ക്കി​ങ്, ബ​സ് യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ൽ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടു​ന്ന​തി​നു വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ലോ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ഫൗ​ണ്ട് ഫെ​സി​ലി​റ്റി, ലൈ​വ് ട്രാ​ക്കി​ങ് ഫെ​സി​ലി​റ്റി, പാ​സ​ഞ്ച​ർ ഫീ​ഡ്ബാ​ക്ക് ഫെ​സി​ലി​റ്റി തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ത്ഥി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കോ​ള​ജ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ വി.​എ​സ്. ഹ​രി, മെ​ഷീ​ൻ ലേ​ണി​ങ് അ​ധ്യാ​പി​ക ശാ​ന്തി വി​ശ്വം, ക്ലാ​സ് അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ശ്യാ​മ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തോ​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ എ​സ്. മീ​നാ​ക്ഷി, യു.​എ​സ്. കാ​ശി​നാ​ഥ്, എ​സ്. അ​നു​ശ്രീ, പാ​ർ​വ​തി വി. ​നാ​യ​ർ, പി. ​പ്ര​ദീ​പ്, ന​ന്ദു പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ ആ​പ്പി​ന്‍റെ ശി​ൽ​പി​ക​ൾ. കോ​ള​ജ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ൽ എ​ത്തി മ​ന്ത്രി കെ.​ബി. ഗ​ണേ​ഷ് കു​മാ​റി​നു മു​ന്നി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ആ​പ്പി​നെ കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    മ​ന്ത്രി,കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഐ.​ടി വി​ഭാ​ഗം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ എ​സ്. നി​ഷാ​ന്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് പു​തി​യ ആ​പ്പ് വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ന​ൽ​കി. ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്തി​യെ​ന്ന്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ ആ​പ്പ്, കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്ക് ഫോ​ർ​വേ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. ആ​പ്പ് കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​വും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ആ​പ്പി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന രീ​തി​ക​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും പു​ക മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​യ്ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ ആ​പ്പ് പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:Artificial Intelligenceengineering studentsKSRTCKB Ganesh Kumar
    News Summary - Engineering students come up with an app to make KSRTC AI
