Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightബസിറങ്ങി കോളജിലേക്ക്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 8:32 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 8:32 AM IST

    ബസിറങ്ങി കോളജിലേക്ക് നടക്കവെ എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥിനി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബസിറങ്ങി കോളജിലേക്ക് നടക്കവെ എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥിനി കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    കണ്ണൂർ: ശ്രീകണ്ഠപുരം ചെമ്പേരിയിൽ എൻജിനീയറിങ് വിദ്യാർഥിനി കോളജ് മുറ്റത്ത് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു. വിമൽ ജ്യോതി എൻജിനീയറിങ് കോളജ് വിദ്യാർഥിനി ഉളിക്കൽ നെല്ലിക്കാംപൊയിലിലെ കാരാമയിൽ അൽഫോൻസ ജേക്കബ് (19) ആണ് മരിച്ചത്.

    പൂജാ അവധി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കോളേജിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഇരിട്ടിയിൽനിന്ന് കോളജ് ബസിലാണ് അൽഫോൻസ കയറിയത്. കോളേജ് കോമ്പൗണ്ടിൽ ബസിറങ്ങി ക്ലാസിലേക്ക് നടക്കവെ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളും അധ്യാപകരും ചേർന്ന് ഉടൻ ചെമ്പേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കരുവഞ്ചാലിലെ സ്വകാര്യ ആശുത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു.

    ബിടെക് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിവിഭാഗം രണ്ടാംവർഷ വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്നു. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വിദ്യാർഥിനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്.

    2012-ൽ സമാന രീതിയിലാണ് അൽഫോൻസയുടെ സഹോദരന്‍ ജോയൽ ജേക്കബും മരിച്ചത്.

    പിതാവ്: ജേക്കബ് (ചാക്കോച്ചൻ). മാതാവ്: ജെസ്സി ജേക്കബ് വെള്ളംകുന്നേൽ. സഹോദരങ്ങൾ: ജോസിൻ ജേക്കബ്, ജോയ്സ് ജേക്കബ്, പരേതനായ ജോയൽ ജേക്കബ്. സംസ്കാരം ഇന്ന് 11-ന് നെല്ലിക്കാംപൊയിൽ സെയ്ന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Engineering StudentObituary
    News Summary - Engineering student collapses and dies while walking to college
    Similar News
    Next Story
    X