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    Kerala
    Posted On
    date_range 11 Aug 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2026 7:15 AM IST

    എൻജിനീയറിങ്​ പ്രവേശനം കേന്ദ്രീകൃത സ്​പോട്ട്​ അഡ്​മിഷനില്ല; വഴിയടഞ്ഞ്​ വിദ്യാർഥികൾ

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    ത​ട​സ്സം എ.​ഐ.​സി.​ടി.​ഇ നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ​മ​യ​പ​രി​ധി​യെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ
    എൻജിനീയറിങ്​ പ്രവേശനം കേന്ദ്രീകൃത സ്​പോട്ട്​ അഡ്​മിഷനില്ല; വഴിയടഞ്ഞ്​ വിദ്യാർഥികൾ
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ ഒ​ഴി​വു​ള്ള ബി.​ടെ​ക്​ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സ്​​പോ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​ഷ​ൻ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​ർ. പ​ക​രം ഓ​രോ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും പ്ര​ത്യേ​കം സ്​​പോ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​ഷ​ൻ ന​ട​ത്താ​നാ​ണ്​ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം. ഇ​തോ​ടെ മി​ക​ച്ച കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ അ​ട​യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം വ​രെ തൃ​ശൂ​ർ ഗ​വ. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജി​ലാ​ണ്​ ഒ​മ്പ​ത്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സ്​​പോ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​ഷ​ൻ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി ഒ​മ്പ​ത്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ ഏ​തി​ലും ഒ​ഴി​വു​ണ്ടാ​യാ​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഒ​റ്റ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച്​ ത​ന്നെ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 11ന്​ ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ള​ജ്​ ഓ​ഫ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ൽ (സി.​ഇ.​ടി) ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ ആ​ദ്യം സ്​​പോ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​ഷ​ൻ ന​ട​ക്കും. തു​ട​ർ​ന്ന്​ 13ന്​ ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ബാ​ർ​ട്ട​ൺ​ഹി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജ്, കോ​ട്ട​യം രാ​ജീ​വ്​ ഗാ​ന്ധി ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ്​ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജി, പാ​ല​ക്കാ​ട്​ ഗ​വ. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജ്, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ഗ​വ. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജ്, ക​ണ്ണൂ​ർ ഗ​വ. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജ്, വ​യ​നാ​ട്​ ഗ​വ. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജ്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​വ്വേ​റെ സ്​​പോ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​ഷ​ൻ ന​ട​ക്കും. 14ന്​ ​ഇ​ടു​ക്കി ഗ​വ. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജി​ലും.

    13ന്​ ​ഏ​ഴ്​ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ സ്​​പോ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​ഷ​ൻ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക്​ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു കോ​ള​ജി​ൽ മാ​ത്ര​മേ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​കൂ. സ്​​പോ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ മാ​ത്ര​മേ പ്ര​വേ​ശ​ന സാ​ധ്യ​ത മ​ന​സ്സി​ലാ​കൂ എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും കോ​ള​ജ്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത്​ പോ​കാ​നും ക​ഴി​യി​ല്ല.

    അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ പ്ര​വേ​ശ​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ​ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സ കൗ​ൺ​സി​ൽ (എ.​ഐ.​സി.​ടി.​ഇ) നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ​മ​യ​പ​രി​ധി ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 14 ആ​യ​താ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സ്​​പോ​ട്ട്​ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ത​ട​സ്സ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സും സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റും ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം. 14ന്​ ​ശേ​ഷം ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ൾ നി​ക​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​തെ വ​രു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ കോ​ള​ജ്ത​ല​ത്തി​ൽ സ്​​പോ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​ഷ​ൻ ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന തി​യ​തി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ട്ട​പ്പോ​ൾ എ.​ഐ.​സി.​ടി.​ഇ​ക്ക്​ പ്ര​ത്യേ​കം ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി സ​മ​യം നീ​ട്ടി​വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ അ​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മം ന​ട​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്.

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    TAGS:AICTEengineering collegesSpot Admissionengineering admissions
    News Summary - Engineering Admissions: Kerala Scraps Centralized Spot Admission, Students in a Fixmdb
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