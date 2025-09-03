Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 7:59 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 7:59 AM IST

    സോളാറിനെ തള്ളി തോറിയത്തിന്​ പിന്നാലെ ഊർജ വകുപ്പും ​കെ.എസ്​.ഇ.ബിയും

    Hydroelectric project
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജ​ല വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ തോ​തി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ​യും സൗ​രോ​ർ​ജ വൈ​ദ്യു​​​തോ​ൽ​പാ​ദ​ന രം​ഗ​ത്തെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​ഞ്ഞും മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന ഊ​ർ​ജ വ​കു​പ്പും ​കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യും ‘തോ​റി​യം’ നി​ല​യം ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​രു​ന്നു. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്തൊ​ന്നും സാ​ധ്യ​മാ​കാ​ൻ ഇ​ട​യി​ല്ലാ​ത്ത ​‘തോ​റി​യം പ്ലാ​ന്‍റു​ക​ൾ’ ഊ​ർ​ജ ​​പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക്​ പ​രി​ഹാ​രം എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യും ​ഊ​ർ​ജ വ​കു​പ്പും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. തോ​റി​യം നി​ല​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ണ​വ നി​ല​യം പോ​ലെ ഭ​യ​പ്പെ​ടാ​നി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ന​ട​ത്തും എ​ന്നൊ​​ക്കെ​യാ​ണ് വൈ​ദ്യു​തി വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ​ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ചെ​റു​കി​ട ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ​ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക, നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ത്ത വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ക, സൗ​​രോ​ർ​ജ വൈ​ദ്യു​തി ബാ​റ്റ​റി​യി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​വു​ന്ന ‘ബെ​സ്’​ വി​കേ​​ന്ദ്രീ​കൃ​ത മാ​തൃ​ക​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ക, കാ​റ്റാ​ടി നി​ല​യ​ങ്ങ​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, ഡാ​മു​ക​ളി​ലെ വെ​ള്ളം വീ​ണ്ടും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന പ​മ്പ്​​ഡ്​ സ്​​റ്റോ​റേ​ജ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ മു​ന്നി​ലു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ ആ​ണ​വ നി​ല​യ, തോ​റി​യം അ​ധി​ഷ്ഠി​ത സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തേ​ടി ​കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യും ഊ​ർ​ജ വ​കു​പ്പും മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള തീ​ര​ത്തെ മ​ണ​ലി​ൽ തോ​റി​യം അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ത്​ വേ​ർ​തി​രി​ച്ച്​ ഊ​ർ​ജ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വാ​ദം. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​രം മ​ണ​ൽ ​ശേ​ഖ​രി​ച്ച്​ തോ​റി​യം വേ​ർ​തി​രി​ക്ക​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ളു​പ്പ​മ​ല്ല. ച​വ​റ, നീ​ണ്ട​ക​ര മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കെ.​എം.​എം.​എ​ല്ലും ഐ.​ആ​ർ.​ഇ​യും ന​ട​ത്തു​ന്ന ക​രി​മ​ണ​ൽ ഖ​ന​നം ത​ന്നെ നി​ര​വ​ധി പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ​​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    കൂ​ടു​ത​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഖ​ന​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ ഉ​യ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ബാ​ർ​ക്കി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ക​ൽ​പാ​ക്ക​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​ക്കി ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ന്യൂ​ക്ലി​യ​ർ പ​വ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ഇ​നി​യും വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​നി​യും വി​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ പ​റ​യാ​നാ​കാ​ത്ത സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ പേ​രി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റും കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന -പ്ര​സ​ര​ണ - വി​ത​ര​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ല​വി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു​വി​ടാ​നേ ഉ​പ​ക​രി​ക്കൂ​വെ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​തു​വെ​യു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ണം.

