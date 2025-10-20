Begin typing your search above and press return to search.
    20 Oct 2025 8:14 AM IST
    തൊഴിലുറപ്പ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സാധ്യത പട്ടിക; ക്രമക്കേട് പുറത്ത്

    മ​തി​യാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​തെ​യാ​ണ് മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് വി​വ​രം
    തൊഴിലുറപ്പ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സാധ്യത പട്ടിക; ക്രമക്കേട് പുറത്ത്
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ൻ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ വ​ൻ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ന്ന​താ​യി വി​വ​രം. സാ​ധ്യ​താ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ മ​തി​യാ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​തെ​യാ​ണ് മാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന ഗു​രു​ത​ര ക്ര​മ​ക്കേ​ടാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. ബി​രു​ദ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് 10 മാ​ർ​ക്ക് വെ​യി​റ്റേ​ജ് ന​ൽ​കും. പി.​ജി​ക്ക് ആ​റ് മാ​ർ​ക്കാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക. ബി​രു​ദ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ന് പ​ക​രം കോ​ഴ്സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​വ​ർ​ക്കും ഡി​ഗ്രി​ക്കു​ള്ള മാ​ർ​ക്ക് വെ​യ്റ്റേ​ജ് ന​ൽ​കി​യ​താ​യാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​ത്തി​നു​ള്ള അ​ധി​ക മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടു​ന്ന​തി​ന് സ്വ​ന്ത​മാ​യി സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ആ ​സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​താ​യു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​വ​രും ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. ക​ട​ലാ​സ് സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ​വ​രും പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്.

    റാ​ങ്ക് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ക​ട​ന്നു​കൂ​ടി​യ ഒ​രാ​ളു​ടെ ഇ-​മെ​യി​ൽ ഐ​ഡി​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് മി​ഷ​ൻ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മെ​യി​ലു​ക​ൾ അ​യ​ക്കു​ക​യും മ​റു​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന വി​ചി​ത്ര​വും ഗൗ​ര​വ​ത​ര​വു​മാ​യ ക്ര​മ​ക്കേ​ടും ക​ണ്ടെ​ത്തി. നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ന്മാ​രു​ടെ പെ​ർ​ഫോ​മ​ൻ​സ് അ​പ്രൈ​സ​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പെ​ർ​ഫോ​മ അ​യ​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ​തു​പോ​ലും ഈ ​നി​യു​ക്ത ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ന്റെ ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. നി​യു​ക്ത ഓം​ബു​ഡ്‌​സ്മാ​നും സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് മി​ഷ​നും വ​ഴി​വി​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം.

    തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ജി​ല്ല ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വു​ക​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​നാ​യി അ​തേ ജി​ല്ല​യി​ൽ​ത​ന്നെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ൻ തു​ക​ക​ൾ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് ഫ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്നും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളേ​യും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ഉ​യ​ർ​ന്നു. അ​പ്പീ​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ച​ട്ടം മ​റി​ക​ട​ന്ന്, ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​ൻ അ​വ​സ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​ന​ൽ​കി​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നും ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ൻ നി​യ​മ​ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ തെ​ളി​വു സ​ഹി​തം ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​ക​ൾ ഹി​യ​റി​ങ് പോ​ലും ന​ട​ത്താ​തെ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​ഞ്ഞ് പു​തി​യ സാ​ധ്യ​താ പ​ട്ടി​ക​യു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പു​തി​യ ആ​രോ​പ​ണം.

