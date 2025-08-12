Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 9:05 AM IST

    തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി; ഓംബുഡ്സ്മാൻമാരെ മാറ്റുന്നത് ഡിവിഷൻ ബഞ്ചും തടഞ്ഞു

    സംസ്ഥാന സർക്കാറിന് വീണ്ടും ഹൈകോടതിയിൽ തിരിച്ചടി
    തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി; ഓംബുഡ്സ്മാൻമാരെ മാറ്റുന്നത് ഡിവിഷൻ ബഞ്ചും തടഞ്ഞു
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ലെ ഗു​രു​ത​ര അ​ഴി​മ​തി​ക​ൾ ദി​നം​പ്ര​തി പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന വേ​ള​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വീ​ണ്ടും തി​രി​ച്ച​ടി. കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കും മു​മ്പ് തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ മൂ​ന്ന് ജി​ല്ല ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ൻ​മാ​രെ നീ​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്ക​ത്തി​നാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യ​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് ഏ​ഴു മാ​സം വ​രെ കാ​ലാ​വ​ധി നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ പു​തി​യ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്കം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സിം​ഗി​ൾ ബ​ഞ്ച് ന​ൽ​കി​യ അ​നു​കൂ​ല വി​ധി​യാ​ണ് ഡി​വി​ഷ​ൻ ബ​ഞ്ചും ശ​രി​വെ​ച്ച​ത്.

    ജി​ല്ല ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ൻ​മാ​രെ കാ​ലാ​വ​ധി തീ​രും​മു​മ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വ് വി​ല​യി​രു​ത്താ​തെ നീ​ക്കം​ചെ​യ്യാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി ശ്ര​മ​മാ​രം​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ച് യ​ഥാ​ക്ര​മം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ൻ​മാ​രാ​യ സാം ​ഫ്രാ​ങ്ക്ളി​ൻ, വി.​പി. സു​കു​മാ​ര​ൻ, സി. ​അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്ത​ത്.

    ഈ ​കേ​സി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി ത​ട​ഞ്ഞ്, കാ​ലാ​വ​ധി തീ​രും​വ​രെ തു​ട​രാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ജ​സ്റ്റി​സ് ഡി.​കെ. സി​ങ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ഇ​തി​​നെ​തി​രെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ ഡി​വി​ഷ​ൻ ​ബെ​ഞ്ചി​ൽ ഫ​യ​ൽ​ചെ​യ്ത അ​പ്പീ​ലാ​ണ് ജ​സ്റ്റി​സു​മാ​രാ​യ ശു​ശ്രു​ത് അ​ര​വി​ന്ദ് ധ​ർ​മാ​ധി​കാ​രി, വി.​എം. ശ്യാം ​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ഹൈ​കോ​ട​തി ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച് ത​ള്ളി, ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക​നു​കൂ​ല​മാ​യ സിം​ഗി​ൾ ​ബെ​ഞ്ചി​ന്റെ വി​ധി ശ​രി​​വെ​ച്ച​ത്. തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പു പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഏ​ക പ​രാ​തി​പ​രി​ഹാ​ര സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ ജി​ല്ല ഓം​ബു​ഡ്സ്മാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ത്തോ​ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പം ശ​ക്ത​മാ​ണ്.

    News Summary - Employment Guarantee Scheme; Division Bench also blocks transfer of ombudsmen
