അഭിറാമിന്റെ യാത്രയപ്പിൽ കണ്ണീരണിഞ്ഞ് നാട്

അഭിറാമിന്റെ യാത്രയപ്പിൽ കണ്ണീരണിഞ്ഞ് നാട്text_fields
തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീകാര്യം കൊലക്കേസിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട പതിനേഴുകാരൻ അഭിറാമിന്റെ മൃതദേഹം വിലാപയാത്രയായി വീട്ടിലെത്തിച്ചപ്പോൾ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ ഒഴുകിയെത്തിയത് വൻ ജനാവലി. നേരിട്ട് പരിചയമില്ലാത്തവർപോലും പ്രിയപ്പെട്ടവന് കണ്ണീരോടെ വിടചൊല്ലാൻ എത്തിയതോടെ ആ വീടും പരിസരവും തീരാദുഃഖത്തിലമർന്നു.
അഭിറാമിന് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ സിപിഎം മുതിർന്ന നേതാവ് വി. ശിവൻകുട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എത്തിയിരുന്നു. വീടിന്റെ വഴികളിലും പരിസരങ്ങളിലും അഭിറാമിന്റെ ചിത്രങ്ങളടങ്ങിയ ഫ്ലക്സുകളും പോസ്റ്ററുകളും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുകയാണ്. നാടിനെയാകെ നടുക്കിയ ഈ കൊലപാതകത്തിന്റെ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് നാട്ടുകാർ ഇതുവരെ മോചിതരായിട്ടില്ല.
കുടുംബത്തിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം മൃതദേഹം അധികനേരം പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചില്ല. വിദേശത്തായിരുന്ന സഹോദരി എത്തിയ ശേഷമാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നിശ്ചയിച്ചത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ഒരു ദിവസത്തോളം മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
മകന്റെ വേർപാടിന്റെ ആഘാതം താങ്ങാനാവാതെ തളർന്ന അമ്മ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് അവർ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.
അഭിറാമിനെ അവസാനമായി ഒരുനോക്ക് കാണാൻ വലിയ ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ കഴക്കൂട്ടത്തെ ശ്മശാനത്തിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത്. പതിനേഴാം വയസ്സിൽ ക്രൂരമായ കൊലപാതകത്തിന് ഇരയായി വിടപറഞ്ഞ അഭിറാമിന്റെ വിയോഗം നാടിന് എന്നും തീരാനൊമ്പരമായി അവശേഷിക്കുകയാണ്.