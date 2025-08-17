Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 9:15 AM IST

    ഇനി ന്യൂജൻ 112; എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി റെ​സ്പോ​ൺ​സ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ സേവനങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചു

    ഇനി ന്യൂജൻ 112; എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി റെ​സ്പോ​ൺ​സ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ സേവനങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചു
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പൊ​ലീ​സ്, ഫ​യ​ർ, ആം​ബു​ല​ൻ​സ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ എ​ല്ലാ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ളി​ക്കാ​വു​ന്ന 112ന്‍റെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ചു. ഔ​ട്ട് ഗോ​യി​ങ് സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​തോ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ​തോ ആ​യ ന​മ്പ​രു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് 112 ൽ ​വി​ളി​ച്ചാ​ലും ഇ​നി സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കും. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും ലാ​ൻ​ഡ് ഫോ​ണി​ൽ​നി​ന്നും ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പോ​ൽ ആ​പ് വ​ഴി​യും സേ​വ​നം പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം. പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച 112 സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സേ​വ​ന​ല​ഭ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്ക​ലും അ​തി​വേ​ഗ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​ണ് 112ന്‍റെ പു​തി​യ പ​തി​പ്പ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തി​നേ​ക്കാ​ൾ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​സ​മ​യ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് മി​നി​റ്റോ​ളം കു​റ​വു​വ​രു​ത്താ​ൻ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ക​ഴി​യും. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​വി​ടെ​നി​ന്ന് 112ലേ​ക്ക് വി​ളി​ച്ചാ​ലും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മി​ലേ​ക്കാ​വും എ​ത്തു​ക.

    ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ അ​തി​വേ​ഗം വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് സേ​വ​ന​മെ​ത്തേ​ണ്ട സ്ഥ​ല​ത്തി​നു​സ​മീ​പ​ത്തെ പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റും. ജി.​പി.​എ​സ് സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഓ​രോ പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​ന​വും എ​വി​ടെ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മി​ൽ അ​റി​യാ​നാ​കും. ആ ​വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടാ​ബി​ലേ​ക്കാ​ണ് സ​ന്ദേ​ശ​മെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് അ​തി​വേ​ഗം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാം.

    പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി റെ​സ്പോ​ൺ​സ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് സി​സ്റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ

    • നി​ല​വി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രാ​തി​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ ഫോ​ൺ, എ​സ്.​ഒ.​എ​സ്, എ​സ്.​എം.​എ​സ്, ഇ-​മെ​യി​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ വാ​ട്സ് ആ​പ്, വെ​ബ് റി​ക്വ​സ്റ്റ്, ചാ​റ്റ് ബോ​ട്ട് എ​ന്നി​വ മു​ഖേ​ന​യും പ​രാ​തി​ക​ൾ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം.
    • ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ ബേ​സ്ഡ് സ​ർ​വി​സ്, എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ സ​ർ​വി​സ് സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ പ​റ​യാ​തെ​ത​ന്നെ അ​വ​രു​ടെ ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ ത​ത്സ​മ​യം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യും.
    • ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ടാ​ബ് ലെ​റ്റ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ, മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ, ജി.​പി.​എ​സ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.
    • മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​രാ​തി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും ല​ഭി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ൾ മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​നും സാ​ധി​ക്കും.
    • 112 ഇ​ന്ത്യ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ മു​ഖാ​ന്തി​രം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ ‘ട്രാ​ക് മീ’ ​സം​വി​ധാ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പൊ​ലീ​സു​മാ​യി നി​ര​ന്ത​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം. യാ​ത്ര പോ​കു​മ്പോ​ഴും ഒ​റ്റ​ക്കാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​സേ​വ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം.
    TAGS:emergency numberemergency serviceKerala NewsLatest News
    News Summary - Emergency Response Support System services have been upgraded.
