Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 31 Jan 2026 6:28 PM IST
Updated Ondate_range 31 Jan 2026 7:48 PM IST
ഗതാഗതം നിയന്ത്രിച്ച ആളിന് ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റു; ചവിട്ടിയത് ‘തടത്താവിള രാജശേഖരൻ’text_fields
bookmark_border
News Summary - Elephant trampled man in Kollam Mayyanad
Listen to this Article
മയ്യനാട് (കൊല്ലം): ഉത്സവത്തിന് തിടമ്പേറ്റി വന്ന ആന ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുകയായിരുന്ന ആളെ ചവിട്ടി താഴെയിട്ടു. കൂട്ടിക്കട ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയും തച്ചിലേഴികം ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ താമസക്കാരനായ മനോജിനാണ് ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റത്. നിസ്സാര പരിക്കേറ്റ മനോജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി.
ഇരവിപുരം കൂട്ടിക്കട തച്ചിലഴികത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന്റെ കെട്ടുകാഴ്ചകൾ കടന്നു വരുന്ന സമയത്താണ് സംഭവം. ഉത്സവത്തിനായി കൊണ്ടുവന്ന തടത്താവിള രാജശേഖരൻ എന്ന ആനയാണ് ചവിട്ടിയത്. ഉത്സവം നിയന്ത്രിക്കുകയും വാഹനങ്ങൾ ഗതാഗതക്കുരുക്കില്ലാതെ കടത്തിവിടുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു മനോജ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story