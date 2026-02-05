Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 11:55 AM IST

    കോട്ടൂർ ആന പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ പാപ്പാനെ ആന വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിക്കൊന്നു

    Symbolic image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: കോട്ടൂർ ആന പരിപാലന കേന്ദ്രത്തിൽ ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പാപ്പാന് ദാരുണാന്ത്യം. ബാലരാമപുരം സ്വദേശി വിഷ്ണുവാണ് മരിച്ചത്. കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ആന വാലു കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട ശേഷം കാലുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ചവിട്ടി താഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. രാവിലെ 8.30 ഓടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.

    ആനയുടെ ഒന്നാം പാപ്പാനായ വിഷ്ണു നെയ്യാർഡാം റിസർവോയറിൽ ആനയെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. പരിക്കേറ്റ വിഷ്ണുവിനെ ആര്യനാട് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

    TAGS:ObitKottur Elephant Rehabilitation Centerelephants attackElephant keeper
    News Summary - elephant keeper dead in elephant attack
