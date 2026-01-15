Begin typing your search above and press return to search.
    വൈ​ദ്യു​ത കൈ​മാ​റ്റ ക​രാ​റു​ക​ൾ; ക​ണ​ക്ക്​ തേ​ടി റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ

    
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ന്​ പു​റ​ത്തെ വി​വി​ധ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള വൈ​ദ്യു​ത കൈ​മാ​റ്റ ക​രാ​റു​ക​ളു​​ടെ വി​ശ​ദാം​ശം തേ​ടി റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ. 2023​ മു​ത​ൽ 2025 വ​രെ​യു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. 2026ൽ ​ഏ​​ർ​പ്പെ​ടാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ക​രാ​റു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. എ​ല്ലാം ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​ന​കം ന​ൽ​കാ​നും ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബി.​എ​സ്.​ഇ.​എ​സ്​ യ​മു​ന പ​വ​ർ ലി​മി​റ്റ​ഡ്, അ​രു​ണാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശ്​ പ​വ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ എ​ന്നീ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള കൈ​മാ​റ്റ ക​രാ​റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വി​ലാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ വി​ശ​ദാം​ശം തേ​ടി​യ​ത്. ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ 30 വ​രെ​യു​ള്ള ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം 50 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്​ വൈ​ദ്യു​തി കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി വാ​ങ്ങു​ക​യും ജൂ​ൺ 16 മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ 31വ​രെ​യും ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 16 മു​ത​ൽ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 30 വ​രെ​യും ഈ ​വൈ​ദ്യു​തി തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ക​രാ​റാ​ണ്​ യ​മു​ന പ​വ​ർ ലി​മി​റ്റ​ഡ്​ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യു​ള്ള​ത്. 75 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്​ മാ​ർ​ച്ച്​ ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ 30 വ​രെ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്കും ജൂ​ൺ 16 മു​ത​ൽ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 30 വ​രെ തി​രി​ച്ചും ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്​ അ​രു​ണാ​ച​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ്​ പ​വ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​ർ. വേ​ന​ൽ​കാ​ല വൈ​ദ്യു​തി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ​​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ​പ​ഞ്ചാ​ബ്​ സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ പ​വ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്​ പ​വ​ർ മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ ക​മ്പ​നി ലി​മി​റ്റ​ഡ്​ എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്ക്​​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​യോ​ഗം കു​റ​വാ​യ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ധി​ക വൈ​ദ്യു​തി ന​ൽ​കു​ക​യും വേ​ന​ൽ​കാ​ല​ത്തെ പീ​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത നി​റ​വേ​റ്റാ​ൻ പ​ക​രം അ​തേ അ​ള​വി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി തി​രി​കെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്​ കൈ​മാ​റ്റ ക​രാ​റു​ക​ൾ. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യു​തോ​ൽ​പാ​ദ​നം പ​രി​മി​ത​മാ​യ​തി​നാ​ൽ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​രാ​റു​ക​ൾ വ​ഴി വൈ​ദ്യു​തി പ​ണം ന​ൽ​കി വാ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ക​രാ​റു​ക​ൾ, മ​ധ്യ​കാ​ല ക​രാ​റു​ക​ൾ, ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല ക​രാ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക്​ പു​റ​​മേ​യാ​ണ്​ ​പ്ര​ത്യേ​ക സീ​സ​ണു​ക​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി പ​ര​സ്പ​രം കൈ​മാ​റു​ന്ന കൈ​മാ​റ്റ ക​രാ​റു​ക​ളി​ലും ഏ​​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    TAGS:regulatory commissionElectricity UnitKSEBkerala electricity board
