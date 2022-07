cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കു​ടി​ശ്ശി​ക പി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വൈ​ദ്യു​തി ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ കെ​ടു​കാ​ര്യ​സ്ഥ​ത​യു​ടെ ഭാ​രം നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധ​ന​യി​ലൂ​ടെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​മേ​ൽ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​െ​ച്ച​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ച്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യി.

കു​ടി​ശ്ശി​ക​യും നി​ര​ക്ക്​​ വ​ർ​ധ​ന​യും ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ മ​ന്ത്രി കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി, വ​ർ​ധ​ന​ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധ​ന​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ന്​ അ​വ​ത​ര​ണാ​നു​മ​തി തേ​ടി അ​ന്‍വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യ നോ​ട്ടീ​സി​ന് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.വൈ​ദ്യു​തി നി​ര​ക്കി​ല്‍ വ​ള​രെ കു​റ​ഞ്ഞ വ​ർ​ധ​ന​യേ വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. 2021-22ല്‍ ​മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബോ​ര്‍ഡ് 1200 കോ​ടി​യു​ടെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ലാ​ഭം നേ​ടി​യ​ത്. മു​ൻ​വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് വ​ലി​യ ബാ​ധ്യ​ത വ​രു​ത്താ​തെ വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ വി​ല​സൂ​ചി​ക​യി​ല്‍ മൂ​ന്നു​വ​ര്‍ഷ​മാ​യി 19 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും വൈ​ദ്യു​തി​നി​ര​ക്കി​ല്‍ 6.6 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് വ​ർ​ധ​ന. യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ല​ത്ത് മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ​യാ​യി 44.4 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് വ​രു​ത്തി​യ​ത്. ഒ​ന്നാം പി​ണ​റാ​യി സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്‍റെ സ​മ​യ​ത്ത് ആ​കെ വ​ർ​ധ​ന​ 12.44 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്ത​വ​ണ സ​ർ​ക്കാ​ർ 18 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​െ​ന്ന​ങ്കി​ലും 6.6 ശ​ത​മാ​നം ആ​ണ്​ ​െറ​ഗു​​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ബോ​ര്‍ഡി​ന് 2789 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കു​ടി​ശ്ശി​ക പി​രി​ഞ്ഞു​കി​ട്ടാ​നു​ണ്ട്. ഇ​തി​ല്‍ വാ​ട്ട​ര്‍ അ​തോ​റി​റ്റി 1000 കോ​ടി, കോ​ട​തി​യും മ​റ്റും ചേ​ര്‍ന്ന് 336 കോ​ടി, മ​റ്റ് കു​ടി​ശ്ശി​ക​ക​ളെ​ല്ലാം ചേ​ര്‍ന്ന് 1151 കോ​ടി രൂ​പ​യും ആ​ണ്. ഇ​ത്​ പി​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. സ​ർ​ക്കാ​ർ 18 ശ​ത​മാ​നം നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധ​ന​​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ള്‍ 6.6 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്രം അ​നു​വ​ദി​ച്ച ​െറ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ന് സ​ര്‍ക്കാ​റി​െ​ന​ക്കാ​ള്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ന്‍വ​ര്‍ സാ​ദ​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ടെ പ​കു​തി പി​രി​ച്ചെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ല്‍ പോ​ലും വ​ർ​ധ​ന ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​മാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ​പെ​ട്ട് സ്ഥാ​പ​നം കൂ​പ്പു​കു​ത്തു​മ്പോ​ഴാ​ണ് നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​റു​ള്ള​തെ​ങ്കി​ലും ലാ​ഭ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ വൈ​ദ്യു​തി നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ ഇ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​ക്ക്​ ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. Show Full Article

Electricity rate hike; Minister said that common people will not be affected