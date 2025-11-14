Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 7:40 AM IST

    ഇടുക്കിയിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണി: വൈദ്യുതോൽപാദനം താഴ്​ന്നു

    ഇടുക്കിയിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണി: വൈദ്യുതോൽപാദനം താഴ്​ന്നു
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ മൂ​ല​മ​റ്റം പ​വ​ർ ഹൗ​സ്​ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക്കാ​യി അ​ട​ച്ച​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ജ​ല​വൈ​ദ്യു​തോ​ൽ​പാ​ദ​നം 17 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ (എം.​യു) താ​ഴ്​​ന്നു. നി​ല​യം അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പു​വ​രെ ഇ​ത് 30 എം.​യു ആ​യി​രു​ന്നു. ജ​ല​വൈ​ദ്യു​തി നി​ല​യ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ത്തെ ​ആ​കെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യു​തോ​ൽ​പാ​ദ​നം 19.6629 എം.​യു ആ​ണ്.

    ഇ​ടു​ക്കി നി​ല​യം അ​ട​ച്ച​തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്​ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ക്ര​മീ​ക​ര​​ണ​​മൊ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 1096 മെ​ഗാ​വാ​ട്ട്​ വൈ​ദ്യു​തി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന്​ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​നും അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട്​ ചൂ​ട്​ കു​റ​ഞ്ഞ​തി​നാ​ൽ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ട്. ശ​രാ​ശ​രി പ്ര​തി​ദി​ന വൈ​ദ്യു​തി ഉ​പ​യോ​ഗം 85-90 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗം 85.4453 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ 65.7824 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റും പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങി. ഇ​ടു​ക്കി നി​ല​യം അ​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പു​ള്ള ദി​വ​സം വാ​ങ്ങി​യ വൈ​ദ്യു​തി 54.5797 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ശ​ബ​രി​ഗി​രി, ഇ​ട​മ​ല​യാ​ർ, ഷോ​ള​യാ​ർ, പ​ള്ളി​വാ​സ​ൽ, ലോ​വ​ർ പെ​രി​യാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ ​ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലും ക്ര​മീ​ക​ര​ണം വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മി​ക്ക​യി​ട​ത്തും ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം കൂ​ട്ടി. നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ലോ​ഡ്​ ഷെ​ഡ്ഡി​ങ്ങി​ല്ലാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:moolamattom power houseelectricity productionIdukki NewsLatest News
    News Summary - Electricity production in Idukki declined
