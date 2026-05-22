Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightട്രാൻസ്ഫോർമർ തകരാർ;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 May 2026 5:09 PM IST
    Updated On
    date_range 22 May 2026 5:09 PM IST

    ട്രാൻസ്ഫോർമർ തകരാർ; കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസർകോഡ് ജില്ലകളില്‍ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി തടസപ്പെട്ടേക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    ട്രാൻസ്ഫോർമർ തകരാർ; കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസർകോഡ് ജില്ലകളില്‍ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി തടസപ്പെട്ടേക്കും
    cancel

    കോഴിക്കോട്: ട്രാൻസ്ഫോർമർ അറ്റകുറ്റപ്പണികളെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസർകോഡ് ജില്ലകളില്‍ മെയ് 25 വരെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി തടസപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന് കെ.എസ്.ഇ.ബി.എല്‍ അറിയിച്ചു.

    പവര്‍‍ഗ്രിഡ് കോര്‍‍പ്പറേഷന്റെ കോഴിക്കോട് 400 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷനിലെ 3-ാം നമ്പര്‍ 500 എം.വി.എ. ട്രാന്‍‍സ്ഫോര്‍‍മറിന്റെ 220 കെ.വി. ബുഷിംഗില്‍‍ തകരാര്‍ സംഭവിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടക്കുന്നത്. തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ ഒരാഴ്ച വേണ്ടിവരുമെന്ന് പവര്‍‍ഗ്രിഡ് കോര്‍‍പ്പറേഷന്‍ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:electricity supplyKozhikodeLatest NewsKSEB
    News Summary - electricity may interrupt in different districts due to transformer maintenance
    Similar News
    Next Story
    X