    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 11:24 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 11:24 PM IST

    പണമടച്ചിട്ടും കുടിശ്ശിക കുറയുന്നില്ല; കെ.എസ്​.ഇ.ബിക്ക് എതിരെ ജല അതോറിറ്റിയിൽ പ്രതിഷേധം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വൈ​ദ്യു​തി ചാ​ർ​ജ്​ കു​ടി​ശ്ശി​ക ഇ​ന​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കേ​ണ്ട പ​ണം ന​ൽ​കു​​മ്പോ​ഴും ബി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ത​ന്നെ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ ​പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​രു​ന്നു. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്​ ന​ൽ​കേ​ണ്ട കു​ടി​ശ്ശി​ക വ​ലി​യ​തോ​തി​ൽ വ​ർ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്നാ​ണ്​ ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ബി​ല്ലു​ക​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2023 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 31 വ​രെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 2068 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ കു​ടി​ശ്ശി​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​​റ്റെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ 10​ തു​ല്യ ഗ​ഡു​ക്ക​ളാ​യി കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​നും ധാ​ര​ണ​യാ​യി. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം, ​ജ​ല ​അ​തോ​റി​റ്റി വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ പ്ര​തി​മാ​സം 10 കോ​ടി രൂ​പ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഗ​ഡു​ക്ക​ളും ​മാ​സാ​ദ്യം ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ണ​വും കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ന​ൽ​കു​ന്ന ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ കു​റ​യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പം. നാ​ല് മാ​സ​മാ​യി ബി​ല്ലി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, കു​ടി​ശ്ശി​ക​ക്ക്​ അ​ധി​ക പ​ലി​ശ ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ബി​ല്ലി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തി​ന​കം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​താ​യി ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച കു​ടി​ശ്ശി​ക​ക്കാ​ണ്​​ വീ​ണ്ടും പ​ലി​ശ​യും സ​ർ​ചാ​ർ​ജും ചു​മ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ ഗ​ഡു​ക്ക​ളും ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി അ​ട​ച്ച തു​ക​യു​മ​ട​ക്കം ബി​ല്ലി​ൽ കു​റ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ കേ​ര​ള വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി സ്റ്റാ​ഫ്​ അ​​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രി റോ​ഷി അ​ഗ​സ്​​റ്റി​ന്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി. പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ ​കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി-​ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ വി​വി​ധ ആ​നൂ​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​​പോ​ലും ന​ൽ​കാ​നാ​കാ​ത്ത വി​ധം ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ജ​ല​ അ​തോ​റി​റ്റി ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    TAGS:water authorityKSEB
    News Summary - Electricity charge: Protest at the Water Authority
