Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഫെബ്രുവരിയിൽ വൈദ്യുതി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 8:28 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 8:28 PM IST

    ഫെബ്രുവരിയിൽ വൈദ്യുതി ബിൽ കുറയും

    text_fields
    bookmark_border
    kseb
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: കെ.എസ്.ഇ.ബിയുടെ പ്രതിമാസ ബില്ലിങ്​ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ധന സർചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയം, ദ്വൈമാസ ബില്ലിങ്​ ഉപഭോക്താക്കളിൽനിന്ന് യൂനിറ്റിന് നാല്​ പൈസ ഇന്ധന സർചാർജ് ഈടാക്കും. ജനുവരിയിൽ ഇത് യഥാക്രമം എട്ട് പൈസയും ഏഴ് പൈസയുമായിരുന്നു. ഇന്ധന സർചാർജ് കുറഞ്ഞതിനാൽ ഫെബ്രുവരിയിലെ വൈദ്യുതി ബില്ലിൽ കുറവുണ്ടാകും.

    കേന്ദ്ര ഊർജ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളും സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമീഷൻ താരിഫ് റെഗുലേഷനും പ്രകാരം, 2023 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഇന്ധന വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കാരണം വൈദ്യുതി വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം ഇന്ധന സർചാർജ് ആയി ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൈമാറാൻ വിതരണക്കാരെ അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം ഡിസംബർ മാസത്തെ വൈദ്യുതി വാങ്ങൽ ചെലവ് അനുസരിച്ചാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ധന സർചാർജ് കണക്കാക്കിയത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:electricity billLatest Newsfuel surchargeKSEB
    News Summary - Electricity bill to decrease in February
    Similar News
    Next Story
    X