Madhyamam
    Kerala
    4 Nov 2025 9:14 PM IST
    date_range 4 Nov 2025 9:14 PM IST

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് ചിഹ്നം അനുവദിച്ചു

    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് ചിഹ്നം അനുവദിച്ചു
    തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികള്‍ക്ക് അനുവദിച്ച ചിഹ്നങ്ങൾ: എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ -തൊപ്പി, ആള്‍ ഇന്ത്യ ഫോര്‍വേഡ് ബ്ലോക്ക് -സിംഹം, തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് -പൂക്കളും പുല്ലും, ബി.ഡി.ജെ.എസ് -മണ്‍പാത്രം, സി.പി.ഐ (എം.എല്‍) റെഡ് സ്റ്റാര്‍ -മണി, സി.എം.പി (സി.പി ജോണ്‍ വിഭാഗം-നക്ഷത്രം, കോണ്‍ഗ്രസ് (സെക്യുലര്‍) -കായ്ഫലമുള്ള തെങ്ങ്, ഡി.എം.കെ -ഉദയസൂര്യന്‍, ഐ.എൻ.എല്‍ -ത്രാസ്, ജനതാദള്‍ (യുനൈറ്റഡ്) -അമ്പ്

    ജനാധിപത്യ കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് -സ്‌കൂട്ടര്‍, കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് (ബി) -ബസ്, കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് (ജേക്കബ്) -ബാറ്ററി ടോര്‍ച്ച്, എൽ.ജെ.പി -ബംഗ്ലാവ്, മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (യുനൈറ്റഡ്) -ഫ്ലാഗ്, നാഷനല്‍ സെക്കുലര്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് -ഗ്ലാസ് ടംബ്ലര്‍, നാഷനലിസ്റ്റ് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി -ക്ലോക്ക്, നാഷനലിസ്റ്റ് കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി ശരദ്ചന്ദ്ര പവാര്‍ -ടര്‍ഹയൂതുന്ന പുരുഷന്‍, പി.ഡി.പി -ബോട്ട്, രാഷ്ട്രീയ ജനതാദള്‍ -റാന്തല്‍ വിളക്ക്, രാഷ്ട്രീയ ലോക് ദള്‍ പാര്‍ട്ടി -കൈപ്പമ്പ്, രാഷ്ട്രീയ ലോക് സമത പാര്‍ട്ടി -സീലിങ് ഫാന്‍, റവല്യൂഷനറി മാര്‍ക്‌സിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ -ഫുട്‌ബാള്‍, എസ്.പി -സൈക്കിള്‍, ശിവസേന (എസ്.എസ്) -വില്ലും അമ്പും, എസ്.ഡി.പി.ഐ -കണ്ണട, ട്വന്റി 20 പാര്‍ട്ടി -മാങ്ങ, വെല്‍ഫെയര്‍ പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ -ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍.

    കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ, മുനി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​മാ​യി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​തി​ർ​ത്തി പു​ന​ർ​വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഓ​രോ സ്ഥി​രം​സ​മി​തി​യി​ലു​മു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പു​തു​ക്കി നി​ശ്ച​യി​ച്ചു. മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​മാ​ണ്‌ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച​ത്‌. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലേ​ത്‌ വൈ​കാ​തെ ഉ​ണ്ടാ​കും. വാ​ർ​ഡ്‌ പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്‌ 26ഉം ​കൂ​ടി​യ​ത്‌ 53 വാ​ർ​ഡു​മാ​ണു​ള്ള​ത്‌.

    26 വാ​ർ​ഡു​ള്ള മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ ധ​ന​കാ​ര്യ സ്ഥി​രം​സ​മി​തി​യി​ൽ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൺ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഏ​ഴ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കും. വി​ക​സ​നം, ക്ഷേ​മം, ആ​രോ​ഗ്യ​വും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും സ്ഥി​രം​സ​മി​തി​ക​ളി​ൽ ആ​റു​വീ​തം അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​കും ഉ​ണ്ടാ​കു​ക. വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്‌ അ​നു​സ​രി​ച്ച്‌ സ്ഥി​രം​സ​മി​തി​യു​ടെ അം​ഗ​ബ​ല​വും കൂ​ടും. 53 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാ സ്ഥി​രം​സ​മി​തി​യി​ലും 13 അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വീ​ത​മാ​കും.കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 56 മു​ത​ൽ 101 വ​രെ വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്‌.

    56 വാ​ർ​ഡു​ള്ള കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥി​രം​സ​മി​തി​യി​ൽ ആ​റ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റ്‌ സ​മി​തി​ക​ളി​ൽ ഏ​ഴ്‌ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​രി​ക്കും. 101 വാ​ർ​ഡു​ള്ള കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ധ​നം, വി​ക​സ​നം, ക്ഷേ​മം, ആ​രോ​ഗ്യം സ​മി​തി​ക​ളി​ൽ 13 അം​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​രാ​മ​ത്ത്‌, ന​ഗ​രാ​സൂ​ത്ര​ണം, നി​കു​തി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മി​തി​ക​ളി​ൽ 12 അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി​രി​ക്കും. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​രു​ടെ സം​വ​ര​ണ​വും വൈ​കാ​തെ തീ​രു​മാ​നി​ക്കും.

    ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വ​നി​ത, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വ​നി​ത, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗം, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്‌ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക. സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്‌ ക​മീ​ഷ​നാ​ണ്‌ സം​വ​ര​ണം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്‌. ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​നം സം​വ​ര​ണ​മാ​യ ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കും. ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്മാ​രു​ടെ സം​വ​ര​ണം നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ക​മീ​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്‌ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്‌ ക​ട​ക്കും.

    X