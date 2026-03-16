    Posted On
    date_range 16 March 2026 8:31 AM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 8:31 AM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു: ഉരുൾദുരുന്ത ബാധിതരുടെ അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതെ സർക്കാർ

    173 ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രെ കൂ​ടി ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പെ​ടു​ത്താ​നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്
    ക​ല്‍പ​റ്റ: മു​ണ്ട​ക്കൈ-​ചൂ​ര​ൽ​മ​ല ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത​മു​ണ്ടാ​യി 20 മാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​റാ​യി​ട്ടും ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നു​ള്ള അ​ന്തി​മ ഗു​ണ​ഭോ​ക്തൃ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് തീ​യ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​തോ​ടെ അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​യ​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കും. 173 ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രെ​കൂ​ടി ലി​സ്റ്റി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഏ​പ്രി​ലി​ൽ അ​ന്തി​മ ലി​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ജി​ല്ല ഭ​ര​ണ കൂ​ടം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. അ​ന്തി​മ​പ​ട്ടി​ക ഉ​ട​ൻ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രും അ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ൽ 410 വീ​ടു​ക​ൾ ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ൽ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. 451 പേ​ർ ഗു​ണ​ഭോ​ക്തൃ ലി​സ്റ്റി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി​യ​തി​ൽ ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ൽ വീ​ട് ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ന്ന് 104 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ പ​ട്ടി​ക 347 ആ​യി ചു​രു​ങ്ങി. ലി​സ്റ്റി​ലു​ള്ള​തി​നേ​ക്കാ​ളും 63 വീ​ടു​ക​ൾ ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ൽ അ​ധി​ക​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​രി​ക്കെ, പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​വാ​ത്ത​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ര്‍ഹ​രാ​യ പ​ല​രും പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെ പ​ല​ത​വ​ണ​യാ​യി ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ള്‍ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും അ​ദാ​ല​ത്ത് ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്‌​തി​രു​ന്നു. അ​ർ​ഹ​രാ​യി​ട്ടും ലി​സ്റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യ​വ​രെ പു​തു​താ​യി ചേ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ ജി​ല്ല ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​യും സ​ര്‍ക്കാ​റി​നോ​ട് ശി​പാ​ര്‍ശ ന​ല്‍കി​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ച് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഇ​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ല്‍ പാ​ടി​ക​ള്‍ എ​ന്ന് പ​രാ​മ​ര്‍ശി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​സ്റ്റേ​റ്റ് പാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പു​റ​ത്താ​യ​ത്.നി​ല​വി​ലു​ള്ള ഗു​ണ​ഭോ​ക്തൃ പ​ട്ടി​ക​യെ കു​റി​ച്ചും വ്യാ​പ​ക പ​രാ​തി​ക​ളാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. അ​ന​ർ​ഹ​രെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ തി​രു​കി​ക്ക​യ​റ്റി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മു​ണ്ട്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ദു​ര​ന്ത​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ താ​മ​സി​ച്ചി​രു​ന്ന​വ​ർ പോ​ലും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​നേ​ടി. ഒ​രേ റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡി​ൽ ഉ​ള്ള ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ടു വീ​ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ എ​ട്ടു​പേ​രു​ള്ള ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ര​ണ്ടു മു​റി​യു​ള്ള ഒ​റ്റ വീ​ടാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. അ​വ​സാ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച 49 പേ​രു​ടെ ലി​സ്റ്റി​ൽ 12 പേ​രും അ​ന​ർ​ഹ​രാ​ണെ​ന്ന് ജ​ന​ശ​ബ്ദം ആ​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ദു​ര​ന്ത​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​ത്തി​നാ​യി മേ​പ്പാ​ടി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ വെ​ള്ള​രി​മ​ല പു​തി​യ വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഭൂ​മി​യി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളൊ​ന്നും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട് 178 വീ​ടു​ക​ളെ കൈ​മാ​റ്റം ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു വീ​ട്ടി​ൽ​പോ​ലും ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ താ​മ​സം തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. വീ​ടു​ക​ളു​ടെ​യും ഡ്രൈ​നേ​ജു​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​തെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മാ​മാ​ങ്കം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    TAGS: Assembly Election, Kerala News, election announced, Mundakai Landslide
    News Summary - Elections announced: Government fails to publish final list of landslide victims
