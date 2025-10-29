Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 9:37 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 9:37 PM IST

    മുന്നിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​: നടത്തിയത്​ കുടിശിക കൊടുത്തുതീർക്കൽ പ്രഖ്യാപനം

    Chief Minister Pinarayi Vijayan
    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടു​ള്ള പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യു​ള്ള കു​ടി​ശി​ക കൊ​ടു​ത്തു​തീ​ർ​ക്ക​ലും. നെ​ല്ല് സം​ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ബാ​ക്കി ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള തു​ക ഉ​ട​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ക​ൺ​സോ​ർ​ഷ്യം വാ​യ്പ​യി​ൽ നി​ന്നോ മ​റ്റു വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യോ തു​ക ക​ണ്ടെ​ത്തു​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. ദേ​ശി​യ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്കാ​യി 194 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    ലെ​പ്ര​സി, കാ​ൻ​സ​ർ, ക്ഷ​യ​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് പ​ണം അ​നു​വ​ദി​ക്കും. കാ​സ്പ്, കെ.​ബി.​എ​ഫ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​യി കു​ടി​ശ്ശി​ക നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​ന്​ അ​ധി​കം വേ​ണ്ട തു​ക കൂ​ടി ചേ​ർ​ത്ത് ഐ.​ബി.​ഡി.​എ​സ് മു​ഖേ​ന പ​ണം അ​നു​വ​ദി​ക്കും. ആ​രോ​ഗ്യ​കി​ര​ണം, ശ്രു​തി​ത​രം​ഗം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    മ​രു​ന്ന് വി​ത​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കാ​ൻ കെ.​എം.​എ​സ്.​സി.​എ​ല്ലി​ന് 914 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്കും. സ​പ്ലൈ​കോ-​വി​പ​ണി ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ഇ​ന​ത്തി​ൽ കു​ടി​ശ്ശി​ക തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 110 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ക്കും. വ​യോ​മി​ത്രം 30 കോ​ടി, സ്​​നേ​ഹ​പൂ​ർ​വ്വം 43.24 കോ​ടി, ആ​ശ്വാ​സ​കി​ര​ണം 6.65 കോ​ടി, സ്നേ​ഹ​സ്പ​ർ​ശം 25 ല​ക്ഷം, മി​ഠാ​യി 7.99 കോ​ടി, വി ​കെ​യ​ർ 24 ല​ക്ഷം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ മ​റ്റ്​ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന കു​ടി​ശി​ക വി​ഹി​തം.

    2025 മാ​ർ​ച്ച് മാ​സം വ​രെ​യു​ള്ള പു​തി​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ശ്വാ​സ​കി​ര​ണം പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 55 കോ​ടി രൂ​പ​യും സ​മാ​ശ്വാ​സം പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 3.1 കോ​ടി കൂ​ടി രൂ​പ​യും വേ​ണ്ടി വ​രും.

    കു​ടി​ശ്ശി​ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൊ​ത്തം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ 146.48 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ക്കും. പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​ബോ​ർ​ഡി​െ​ന്റ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ 70 കോ​ടി​രൂ​പ, ഖാ​ദി ബോ​ർ​ഡ്, ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​ക​സ​ന കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ, ബാം​ബൂ കോ​ർ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ, മ​രം ക​യ​റു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള പെ​ൻ​ഷ​ൻ, തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു ഉ​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം, വൃ​ദ്ധ​സ​ദ​ന കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ​ക്കു​ള്ള ഓ​ണ​റേ​റി​യം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി 76.26 കോ​ടി രൂ​പ, ബ​ജ​റ്റ്​ വി​ഹി​തം ഇ​ല്ലാ​ത്ത സു​ര​ഭി, ഹാ​ൻ​വീ​വ്, ഹാ​ൻ​ടെ​ക്സ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് കു​ടി​ശ്ശി​ക തീ​ർ​ക്കാ​ൻ 20.61 കോ​ടി രൂ​പ എ​ന്നി​ങ്ങ​ണെ​യും ന​ൽ​കും.

    കരാറുകാരുടെ കുടിശിക തീർക്കാൻ 3094 കോടി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​രാ​റു​കാ​രു​ടെ കു​ടി​ശ്ശി​ക കൊ​ടു​ത്തു​തീ​ർ​ക്കാ​ൻ 3094 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ത​ദ്ദേ​ശ റോ​ഡ് പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ബ​ജ​റ്റി​ൽ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യ 1000 കോ​ടി രൂ​പ ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ 31 വ​രെ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബി​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക് ബി.​ഡി.​എ​സ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി നേ​രി​ട്ട് തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    കേ​ര​ള സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷാ മി​ഷ​ൻ മു​ഖേ​ന ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന 10 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള കു​ടി​ശ്ശി​ക തി​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 88.38 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്കും. വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ബ​ജ​റ്റ് വി​ഹി​ത​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ന​ൽ​കു​ന്ന ധ​ന​സ​ഹാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ കു​ടി​ശ്ശി​ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കൊ​ടു​ത്തു​തീ​ർ​ക്കാ​ൻ 498.36 കോ​ടി രൂ​പ അ​ധി​ക​മാ​യി ന​ൽ​കും.

    ത​ണ​ൽ-​പ​ദ്ധ​തി മ​ത്സ്യ തൊ​ഴി​ലാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം 207.40 കോ​ടി, ഖാ​ദി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പൂ​ര​ക വ​രു​മാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 44 കോ​ടി, ഖാ​ദി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഖാ​ദി​ബോ​ർ​ഡി​ന് കി​ഴി​ലു​ള്ള പ്രോ​ജ​ക്ട്ടു​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന റി​ബേ​റ്റ് 58 കോ​ടി, ഖാ​ദി​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഉ​ത്സ​വ​ബ​ത്ത​യും ഉ​ത്പാ​ദ​ന ഇ​ൻ​സെൻറ്റി​വും 2.26 കോ​ടി, യൂ​ണി​ഫോം വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൈ​ത്ത​റി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള കൂ​ലി​യും റി​ബേ​റ്റും 50 കോ​ടി, പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി മി​ശ്ര​വി​വാ​ഹി​ത​ർ​ക്കു​ക​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം 64 കോ​ടി, പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ മി​ശ്ര​വി​വാ​ഹി​ത​ർ​ക്കു​ക​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം 1.17 കോ​ടി, മി​ശ്ര​വി​വാ​ഹി​ത​ർ​ക്കു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം 11.85 കോ​ടി, വ​ന്യ​മൃ​ഗ അ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ര​യാ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം 16 കോ​ടി രൂ​പ, മ​ല​ബാ​ർ ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ന്‍റെ കി​ഴി​ലു​ള്ള ആ​ചാ​ര്യ സ്ഥാ​നി​യ​ർ, കോ​ല​ധാ​രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം 82 ല​ക്ഷം, പ​മ്പി​ങ്​ സ​ബ്സി​ഡി 42.86 കോ​ടി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ മ​റ്റ്​ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച തു​ക.

    പട്ടികജാതി, വർഗ

    വിദ്യാർഥികളുടെ

    സ്കോളർഷിപ്പിന്​

    303.8 കോടി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി, വ​ർ​ഗ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​വി​ധ സ്​​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ളും അ​ധി​ക ധ​ന​സ​ഹാ​യ​വും കൊ​ടു​ത്തു​തീ​ർ​ക്കാ​ൻ 303.8 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പോ​സ്റ്റ് മെ​ട്രി​ക് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ്, പോ​സ്റ്റ് മെ​ട്രി​ക്ക് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് അ​ധി​ക ധ​ന​സ​ഹാ​യം, ഒ​മ്പ​ത്, പ​ത്ത്​ ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്രീ​മെ​ട്രി​ക് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ്, അ​നാ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്രീ​മെ​ട്രി​ക് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന വി​ഹി​ത​മാ​യി 18.20 കോ​ടി രൂ​പ ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ​യാ​യും അ​ധി​ക ധ​ന​സ​ഹാ​യ​മാ​യി 220.25 കോ​ടി രൂ​പ​യും അ​നു​വ​ദി​ക്കും. പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പോ​സ്റ്റ്മെ​ട്രി​ക് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് 40.35 കോ​ടി രൂ​പ ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ​യാ​യി അ​നു​വ​ദി​ക്കും. മ​ത്സ്യ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് 25 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    local body electionsPinrayi governmentKerala News
