Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range 15 April 2026 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 15 April 2026 12:58 PM IST

    പാലായിൽ മാണി സി. കാപ്പൻ തുടരുമോ?

    text_fields
    bookmark_border
    Election to Pala
    cancel

    കോ​ട്ട​യം: 1965ൽ ​മ​ണ്ഡ​ലം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തു മു​ത​ൽ 52 വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി കെ.​എം. മാ​ണി​യു​ടെ ത​ട്ട​ക​മാ​യി​രു​ന്നു പാ​ലാ. ര​ണ്ടു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കെ.​എം മാ​ണി​യെ വി​റ​പ്പി​ച്ച മാ​ണി സി. ​കാ​പ്പ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ശേ​ഷം 2019 സെ​പ്തം​ബ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ട​തു മു​ന്ന​ണി ടി​ക്ക​റ്റി​ലാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​മാ​യി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കു ജ​യി​ച്ചു ക​യ​റി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മാ​ണി​യു​ടെ മ​ക​നും കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ജോ​സ്​ കെ. ​മാ​ണി​യെ 15378 വോ​ട്ടി​ന്റെ വ​മ്പ​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ വീ​ഴ്ത്തി മാ​ണി സി. ​കാ​പ്പ​ൻ വി​ജ​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ബാ​ന​റി​ലാ​ണ്.

    ആ​റ​ര വ​ർ​ഷ​മാ​യി എം.​എ​ൽ.​എ​യാ​യ മാ​ണി സി. ​കാ​പ്പ​ൻ ത​ന്നെ​യാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. അതു​കൊണ്ട് തന്നെ, പാലായിൽ മാണി സി. കാപ്പൻ തുടരുമോ? എന്നത് തന്നെയാണ് പാലായിൽ നാലാൾ കൂടുന്നിടത്തെ സംസാരം. ക​ഴി​ഞ്ഞ തോ​ൽ​വി​ക്ക്​ ക​ണ​ക്ക്​ തീ​ർ​ക്കാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന ജോ​സ് കെ. ​മാ​ണി ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും മു​ഖ്യ എ​തി​രാ​ളി. ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഷോ​ൺ ജോ​ർ​ജി​നെ​യാ​ണ്​ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2016 ൽ ​ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന എ​ൻ. ഹ​രി​യി​ലൂ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി 24821 വോ​ട്ട് പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ത്രി​കോ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 50,000 വോ​ട്ട് പി​ടി​ച്ചാ​ൽ ജ​യി​ക്കാ​മെ​ന്ന ക​ണ​ക്കാണ് ബി.​ജെ.​പി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ക്രൈ​സ്ത​വ​രെ​യും ഹൈ​ന്ദ​വ​രെ​യും കൃ​ത്യ​മാ​യി സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​യ​റ്റു​ന്ന​ത്.

    വി​ക​സ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളും സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പം വ്യ​ക്തി​ഹ​ത്യ​ക​ളും നി​റ​ഞ്ഞ പാ​ലാ​യു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ രം​ഗം ഏ​റെ ക​ലു​ഷി​ത​മാ​യിരുന്നു. വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഒ​ന്നും ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ആ​രോ​പ​ണം. വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ജോ​സും കൂ​ട്ട​രും ത​ട​സ്സം നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​ലാ​യെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നും മ​റു​വാ​ദ​മു​യ​ർ​ത്തി​യാ​യിരുന്നു യു.​ഡി.​എ​ഫ് പ്ര​തി​രോ​ധം. പാ​ലാ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും 12 പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് പാ​ലാ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലം. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യും ആ​റു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ഭ​രി​ക്കു​ന്ന യു.​ഡി.​എ​ഫി​നാ​ണു നേ​രി​യ മു​ൻ​തൂ​ക്ക​മെ​ങ്കി​ലും വോ​ട്ട്​ ക​ണ​ക്കി​ൽ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​താ​ണ്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം.

    ഗ്രാ​മീ​ണ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ധി​പ​ത്യ​വും സാ​ധാ​ര​ണ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള സ്വാ​ധീ​ന​വു​മാ​ണ്​ കാ​പ്പ​ന്‍റെ മെ​റി​റ്റ്. പാ​ലാ​യു​ടെ മ​ണ്ണി​ൽ സ​ഭ​യു​ടെ സ്വാ​ധീ​നം ശ​ക്ത​മാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും അ​ഗ​തി മ​ന്ദി​ര​ങ്ങ​ളും സ​ന്യാ​സി​നി സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ളും സ​ഭ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് സേ​വ​ന-​വി​ശ്വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് പാ​ലാ രൂ​പ​ത സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നു ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ ക്രൈ​സ്ത​വ വോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണ് പാ​ലാ​യു​ടെ ഭ​ര​ണ​ഗ​തി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. റ​ബ​ർ പ്ര​ധാ​ന വ​രു​മാ​ന​മാ​ർ​ഗ​മാ​യി സ്വീ​ക​രി​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​ർ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​മു​ള്ള ജി​ല്ല​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ​ട്ട​ണ​വും വാ​ണി​ജ്യ കേ​ന്ദ്ര​വു​മാ​ണ് പാ​ലാ. പു​രാ​ത​ന കാ​ലം​തൊ​ട്ടേ നാ​ടി​ന്റെ നാ​നാ​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും ക്രൈ​സ്ത​വ​ർ കു​ടി​യേ​റി പാ​ർ​ത്ത സ്ഥ​ല​മാ​ണി​തെ​ന്ന് ച​രി​ത്രം.

    Girl in a jacket

    TAGS: pala, jose k mani, mani c kappan, Kerala Assembly Election 2026
    News Summary - Election to Pala
    Similar News
    Next Story
