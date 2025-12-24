Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതെരഞ്ഞെടുപ്പ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 11:45 PM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരിച്ചടി: ശബരിമല കാര്യമായി ബാധിച്ചില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ബി.​ജെ.​പി​യും കോ​ൺ​​ഗ്ര​സും​ ശ​ബ​രി​മ​ല വിഷയം പ്ര​ചാ​ര​ണമാക്കി
    Pinarayi Vijayan
    cancel
    camera_alt

    പിണറായി വിജയൻ

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള​ല്ല​ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്ക് കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ക​രു​താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. വ്യ​ത്യ​സ്ഥ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്, ശ​ബ​രി​മ​ല​യും ഒ​രു കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ‌ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ച്ച ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ബി.​ജെ.​പി​യും കോ​ൺ​​ഗ്ര​സു​ന്‍വ​ലി​യ പ്ര​ചാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​ന് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​യെ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹം ന​ല്ല​രീ​തി​യി​ലാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല വി​ഷ​യം ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ബാ​ധി​ക്കേ​ണ്ട​ത് പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ ബി.​ജെ.​പി ഭ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന പ​ന്ത​ളം ന​​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തി. ബി.​ജെ.​പി​യെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി നേ​രി​ടു​ന്ന​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫാ​ണെ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം കാ​ണി​ച്ചു.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തെ തോ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫും ബി.​ജെ.​പി​യും നീ​ക്കു​പോ​ക്കു​ണ്ടാ​ക്കി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്​ വ​ർ​ഗീ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​ണ്. അ​തി​നെ പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞു. കോ​ർ​പ​​റേ​ഷി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ട്​ നേ​ടി​യ​ത്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ്. 12 സീ​റ്റി​ൽ 60ൽ ​താ​ഴെ വോ​ട്ടി​നാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​ജ​യം. ബി.​ജെ.​പി ജ​യി​ച്ച 26 വാ​ർ​ഡി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ ആ​യി​ര​ത്തി​ൽ താ​ഴെ വോ​ട്ടാ​ണ്.

    യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ജ​യി​ച്ച 11 ഇ​ട​ത്ത്​ ബി.​​​ജെ.​പി​ക്കും​ ആ​യി​ര​ത്തി​ൽ താ​​​​​ഴെ വോ​ട്ടാ​ണ്. ഫ​ലം വ​ന്ന​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ എം.​എം. മ​ണി ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശം അ​ദ്ദേ​ഹം തി​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ക്ഷേ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്​ വോ​ട്ടി​ന്​ ​വേ​ണ്ടി​യ​ല്ലെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body Electionelection setbackSabarimalaLatest News
    News Summary - Election setback: Chief Minister says Sabarimala not affected
    Similar News
    Next Story
    X