    Kerala
    Posted On
    date_range 8 April 2026 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 8 April 2026 8:08 AM IST

    അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ക​ളാണ് പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലും ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ലും ഗ​തി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക

    tk govindan
    കണ്ണൂർ: 11 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളു​ള്ള ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ നാ​ലി​ട​ത്താ​ണ് ക​ടു​ത്ത മ​ത്സ​രം. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സി​റ്റി​ങ് സീ​റ്റു​ക​ളാ​യ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, അ​ഴീ​ക്കോ​ട്, കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ച​നാ​തീ​ത​മാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ. സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ കെ.​വി.​സു​മേ​ഷും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ലെ അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ചേ​ലേ​രി​യും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ന്ന അ​ഴീ​ക്കോ​ട് ഇ​രു​വ​രും ഒ​പ്പ​ത്തി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​റാ​യി​ര​ത്തി​ൽ പ​രം വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ജ​യി​ച്ച മ​ണ്ഡ​ലം ഒ​പ്പം വ​രു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്. ലോ​ക്സ​ഭ-​ത​ദ്ദേ​ശ വോ​ട്ടു​നി​ല​യാ​ണ് ഒ​രു​കാ​ര​ണം. ബി.​ജെ.​പി കൂ​ടു​ത​ൽ വോ​ട്ടു​ക​ൾ പി​ടി​ച്ചാ​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​വും.

    സി.​പി.​എം വി​ട്ട് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യ വി. ​കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ തെ​റ്റു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ അ​ര​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വി​ജ​യി​ച്ച സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ ടി.​ഐ.​മ​ധു​സൂ​ദ​ന​നാ​ണ് എ​തി​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി. ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി ഫ​ണ്ട് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​രെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പി​ച്ചാ​ണ് കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ണം. യു.​ഡി.​എ​ഫ്, ബി.​ജെ.​പി വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ വോ​ട്ട് മ​റി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ൽ അ​ദ്ഭു​ത​മു​ണ്ടാ​കും.

    സി.​പി.​എം വി​ട്ട ടി.​കെ.​ഗോ​വി​ന്ദ​ന്റെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ത്വ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് സം​സ്ഥാ​ന ​ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ന്ന​ത്. സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്റെ ഭാ​ര്യ പി.​കെ.​ശ്യാ​മ​ള​ക്കെ​തി​രാ​യ വി​കാ​രം വോ​ട്ടാ​വു​ക​യും പാ​ർ​ട്ടി വോ​ട്ടു​ക​ൾ മ​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്താ​ലേ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ലും അ​ദ്ഭു​തം സം​ഭ​വി​ക്കൂ.

    അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ക​ളു​ടെ ആ​ഴ​മാ​ണ് പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലും ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പി​ലും ഗ​തി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക. കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ലെ ജ​യ​ന്തി രാ​ജ​നും ആ​ർ.​ജെ.​ഡി​യി​ലെ പി.​കെ.​പ്ര​വീ​ണും ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന ധ​ർ​മ​ട​ത്തും ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​കെ. സ​നോ​ജ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന മ​ട്ട​ന്നൂ​രി​ലും ജ​യം ഇ​ട​തി​നൊ​പ്പ​മാ​വു​മെ​ങ്കി​ലും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം കു​റ​യും. ഇ​വ​ക്കൊ​പ്പം ക​ല്യാ​ശ്ശേ​രി​യും ത​ല​ശ്ശേ​രി​യും ഇ​ട​തി​ന് ഉ​റ​പ്പി​ക്കാം. ക​ണ്ണൂ​രും ഇ​രി​ക്കൂ​റും പേ​രാ​വൂ​രും യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പ​വും.

    TAGS: CPM, kannur news, Kerala Assembly Election 2026
    News Summary - Election politics in Kannur
