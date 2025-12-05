Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 5 Dec 2025 6:59 PM IST
Updated Ondate_range 5 Dec 2025 6:59 PM IST
തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്ത മദ്റസകള്ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധിtext_fields
News Summary - Election: Holiday for all madrasas and institutions
Listen to this Article
ചേളാരി: പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം സമസ്ത മദ്റസകള്ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളില് ഡിസംബര് ഒമ്പതിനും തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളില് 11നും സമസ്തക്ക് കീഴിലുള്ള മദ്റസകള്ക്കും അല്ബിര്റ്, അസ്മി, സി.എസ്.ഡബ്ല്യു.സി, എസ്.എന്.ഇ.സി, ഇ-ലേണിങ് മദ്റസ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫിസുകള്ക്കും അവധിയാകുമെന്ന് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്ഡ് ജനറല് സെക്രട്ടറി എം.ടി. അബ്ദുല്ല മുസ്ലിയാര് അറിയിച്ചു.
