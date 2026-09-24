അഴിമതിപ്പണവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പണം വാങ്ങുന്നതും രണ്ടാണ്; മാസപ്പടി ഡയറി വിവാദത്തിൽ ഏത് അന്വേഷണവും നേരിടാമെന്ന് കെ. മുരളീധരൻ

അഴിമതിപ്പണവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് പണം വാങ്ങുന്നതും രണ്ടാണ്; മാസപ്പടി ഡയറി വിവാദത്തിൽ ഏത് അന്വേഷണവും നേരിടാമെന്ന് കെ. മുരളീധരൻtext_fields
തൃശൂർ: സി.എം.ആർ.എൽ മാസപ്പടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവന്ന ഡയറി വിവാദത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പണം വാങ്ങുന്നതും അഴിമതിപ്പണവും രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും, ഇതിൽ ഏത് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
പുറത്തുവന്ന ഡയറി രേഖകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലെന്നും നിയമം അതിന്റേതായ വഴിക്ക് നീങ്ങട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) പറയുന്നതെല്ലാം കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന നിലപാടല്ല കേരള സർക്കാരിന്റേത്. എന്നാൽ, ഇ.ഡി ഔദ്യോഗികമായി ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് നിർവഹിക്കാൻ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സി.എം.ആർ.എൽ എം.ഡി ശശിധരൻ കർത്തയുടെ ഡയറിയിലെ വിവരങ്ങൾ എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിലെ ഒരു പേജ് ബി.ജെ.പി നേതാവ് ഷോൺ ജോർജ് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ് വിഷയം വീണ്ടും സജീവ ചർച്ചയായത്. മാസപ്പടി കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കാത്തത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പേരുകൾ ഡയറിയിലുള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഷോൺ ജോർജ് ആരോപിക്കുന്നത്.
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ എന്നിവർക്ക് പുറമെ രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെ. മുരളീധരൻ, സി.കെ. ചന്ദ്രപ്പൻ, എളമരം കരീം, എം.വി. ഗോവിന്ദൻ, ഹൈബി ഈഡൻ, പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ, എസ്. ശർമ, പി. രാജീവ്, ഷിബു ബേബി ജോൺ, കെ.ബി. ഗണേഷ് കുമാർ തുടങ്ങി എൽ.ഡി.എഫ്, യു.ഡി.എഫ് മുന്നണികളിലെ നിരവധി പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ ഈ ഡയറിത്താളിലുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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