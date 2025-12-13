Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 7:59 AM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടി: ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും മുമ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകി

    voting machine
    Listen to this Article

    തി​രൂ​ർ: ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഡ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പേ പ്ര​തി​ഫ​ലം വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ. പ​രി​ശീ​ല​ന​ക്ലാ​സി​ന്റെ​യും പോ​ളി​ങ് സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ ദി​വ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ദി​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തി​ഫ​ല​ത്തു​ക​യാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ദി​വ​സം വൈ​കീ​ട്ട് വ​രെ റി​സ​ർ​വ് ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും പ്ര​തി​ഫ​ല​മാ​യി ന​ൽ​കി. പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ഡ്യൂ​ട്ടി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച പ്രി​സൈ​ഡി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത വ​ക​യി​ൽ 900 രൂ​പ, പോ​ളി​ങ് സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ ദി​വ​സ​ത്തെ വേ​ത​നം 1200 രൂ​പ, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ദി​ന​ത്തി​ലെ വേ​ത​നം 1450 രൂ​പ​യും ടെ​ലി​ഫോ​ൺ അ​ല​വ​ൻ​സാ​യി 50 രൂ​പ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 3600 രൂ​പ​യാ​ണ് അ​ക്കൗ​ണ്ട് വ​ഴി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    ഫ​സ്റ്റ് പോ​ളി​ങ് ഓ​ഫി​സ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ന​ദി​വ​സ​ത്തെ വേ​ത​ന​മാ​യി 750 രൂ​പ​യും പോ​ളി​ങ് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ ദി​വ​സ​ത്തെ വേ​ത​ന​മാ​യി 1000 രൂ​പ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ദി​ന​ത്തി​ലെ വേ​ത​ന​മാ​യ 1250 രൂ​പ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 3000 രൂ​പ​യാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്, പോ​ളി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് പോ​ളി​ങ് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ ദി​വ​സ​ത്തെ വേ​ത​ന​മാ​യി 1000 രൂ​പ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ദി​ന​ത്തി​ലെ വേ​ത​ന​മാ​യി 1250 രൂ​പ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 2250 രൂ​പ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ന ക്ലാ​സും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പ​രി​ശീ​ല​ന ദി​വ​സ​ത്തി​ലെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ദി​ന​ത്തി​ലെ​യും ഡ്യൂ​ട്ടി ചെ​യ്ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ഡ്യൂ​ട്ടി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ഇ-​ഡ്രോ​പ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ നി​ന്ന് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കാം.

