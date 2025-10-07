Begin typing your search above and press return to search.
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ വോ​ട്ടു​ചോ​രി​ക്ക്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്‌​തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും വോ​ട്ട് ഇ​ര​ട്ടി​പ്പും വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​ന​ത്തി​ലെ വം​ശീ​യ വി​വേ​ച​ന​വും പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​വ​സാ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ക​ര​ട് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലും വ​ൻ​തോ​തി​ൽ അ​പാ​ക​ത​ക​ളു​ണ്ട്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളോ​ട്​ കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്താ​തെ ക​മീ​ഷ​ൻ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യി എ​സ്.​ഇ.​സി ന​മ്പ​ർ ന​ൽ​കി​യ​ത് എ​ന്തി​നെ​ന്നു മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്നി​ല്ല.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ വാ​ർ​ഡ് പു​ന​ർ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച അ​സ​ന്തു​ലി​ത​ത്വം രാ​ഷ്ട്രീ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ​യും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഒ​ളി​അ​ജ​ണ്ട​യാ​ണ് ഇ​തി​നു പി​ന്നി​ൽ. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലെ വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​നം ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​ണ്. മു​സ്‍ലിം പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ വ​ർ​ധ​ന​യു​ള്ള പ​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യും സ​മീ​പ വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ലും സ​മാ​ന​മാ​ണ് അ​വ​സ്ഥ. ദ​ലി​ത് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യ ബി​ഹാ​റി​ലെ വോ​ട്ട് ചോ​രി​ക്കെ​തി​രെ രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക പ്ര​ക്ഷോ​ഭം ന​ട​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സം​ഘ്പ​രി​വാ​റി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​ന​വും വോ​ട്ടു​വി​ന്യാ​സ​വും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്‍റെ മൗ​നാ​നു​വാ​ദം ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്നും റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി ആ​രോ​പി​ച്ചു.ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ തി​രു​ത്താ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സു​മാ​യി സ​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ളെ പി​ടി​ച്ചു​കെ​ട്ടേ​ണ്ട​വ​ർ​ത​ന്നെ ആ ​പ​ണി ചെ​യ്യു​ന്ന​തും അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശ​ഭ​ര​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി മു​ൻ​തൂ​ക്കം ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.ബി.​ജെ.​പി ഒ​ഴി​കെ ഏ​തു പാ​ർ​ട്ടി​യു​മാ​യും മു​ന്ന​ണി​യു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ക്കും. യു.​ഡി.​എ​ഫു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച​ക്ക് ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും ഇ​പ്പോ​ൾ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും റ​സാ​ഖ് പാ​ലേ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

