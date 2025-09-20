Begin typing your search above and press return to search.
    തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: പാർട്ടികൾക്ക് ചിഹ്നം അനുവദിച്ച് കരട് വിജ്ഞാപനം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​യി പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​ഹ്നം അ​നു​വ​ദി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ര​ട് വി​ജ്ഞാ​പ​നം. ക​ര​ട് വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.sec.kerala.gov.in ൽ ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം. ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ 15 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം ക​മീ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് നൽകണം.

    ഒ​ന്നാം പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളാ​യ ആം ​ആ​ദ്മി പാ​ർ​ട്ടി (ചൂ​ല്), ബ​ഹു​ജ​ൻ സ​മാ​ജ് പാ​ർ​ട്ടി (ആ​ന), ബി.​ജെ.​പി (താ​മ​ര), സി.​പി.​എം (ചു​റ്റി​ക​യും അ​രി​വാ​ളും ന​ക്ഷ​ത്ര​വും), ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (കൈ), ​നാ​ഷ​ന​ൽ പീ​പ്പി​ൾ​സ് പാ​ർ​ട്ടി (ബു​ക്ക്) എ​ന്നി​വ​ക്കും ര​ണ്ടാം പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളാ​യ സി.​പി.​ഐ (ധാ​ന്യ​ക്ക​തി​രും അ​രി​വാ​ളും), ജ​ന​താ​ദ​ൾ (സെ​ക്യു​ല​ർ) (ത​ല​യി​ൽ നെ​ൽ​ക്ക​തി​രേ​ന്തി​യ ക​ർ​ഷ​ക സ്ത്രീ), ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് (ഏ​ണി), കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (എം) (​ര​ണ്ടി​ല), കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ), റെ​വ​ല്യൂ​ഷ​ണ​റി സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി (മ​ൺ​വെ​ട്ടി​യും മ​ൺ​കോ​രി​യും) എ​ന്നി​വ​ക്കും ചി​ഹ്നം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    മൂ​ന്നാം പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ അം​ഗീ​കൃ​ത പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും കേ​ര​ള അ​സം​ബ്ലി​യി​ലോ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലോ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​തും കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തു​മാ​യ 28 രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ചി​ഹ്നം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. പ​ട്ടി​ക നാ​ലി​ലു​ള്ള 73 എ​ണ്ണം സ്വ​ത​ന്ത്ര ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 1, 2, 3 പ​ട്ടി​ക​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തും കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​തു​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള സ്വ​ത​ന്ത്ര ചി​ഹ്ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​ഹ്നം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ത്ത രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന മു​റ​ക്ക് സ്വ​ത​ന്ത്ര ചി​ഹ്നം അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    TAGS:election commission keralaParty SymbolKerala elections
    News Summary - Election commission allots symbols to parties
