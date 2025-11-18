Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 10:23 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 10:23 PM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം: യോഗം വിളിക്കാനും പ്രതികരിക്കാനും ദേവസ്വം മന്ത്രിക്ക്​ ‘വിലക്ക്​’

    ​​​കേന്ദ്രസേന എത്താത്തതും പ്രതിസന്ധി
    VN Vasavan
    കോ​ട്ട​യം: ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ദൈ​നം​ദി​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും മു​ന്നൊ​രു​ക്കം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ത​ല യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ളി​ക്കാ​നും പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പോ​ലും ദേ​വ​സ്വം​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ വി​ല​ങ്ങു​ത​ടി​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം. ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​കാ​ല​ത്തി​ന്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ്​ മ​ന്ത്രി​ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​​ഗ​സ്ഥ​യോ​​ഗം വി​ളി​ക്കു​ന്ന പ​തി​വ്​ രീ​തി​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കു​റി അ​ത്ത​ര​മൊ​രു യോ​ഗം വി​ളി​ക്കാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ന്​ അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ വി​ല​ക്കു​ണ്ട്.

    ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ദൈ​നം​ദി​ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ത​ല യോ​ഗം വി​ളി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി തേ​ടി മ​ന്ത്രി വി.​എ​ൻ. വാ​സ​വ​ൻ സ​മീ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. ഇ​തും ശ​ബ​രി​മ​ല തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

    ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ​ത്തി​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ അ​സൗ​ക​ര്യം​മൂ​ലം ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്നെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ആ​രാ​യാ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ല്‍ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ ത​നി​ക്ക്​ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി.​എ​ന്‍.​വാ​സ​വ​ന്റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ന​വം​ബ​ർ പ​ത്തി​നാ​ണ്​ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​ത്.

    അ​തി​നാ​ലാ​ണ്​ ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ​വ​ന്ന​ത്. മു​ൻ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ. ​ജ​യ​കു​മാ​റി​നെ ദേ​വ​സ്വം​ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ച​ത് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ്​ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നും ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ മ​തി​യാ​യ സ​മ​യം ല​ഭി​ച്ച​തു​മി​ല്ല.

    ​​​കേന്ദ്രസേന എത്താത്തതും പ്രതിസന്ധി

    ശ​ബ​രി​മ​ല: ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ലെ തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണാ​തീ​ത​മാ​കു​മ്പോ​ഴും കേ​ന്ദ്ര​സേ​ന​യെ​ത്തി​യി​ല്ല. സം​സ്ഥാ​ന​വും ദേ​വ​സ്വം​ബോ​ർ​ഡും കേ​ന്ദ്ര​സേ​ന​യെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ലം തു​ട​ങ്ങി ര​ണ്ടു​ദി​വ​സം പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ഴും ഇ​വ​രു​ടെ സേ​വ​നം ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    എ​ൻ.​ഡി.​ആ​ര്‍.​എ​ഫ്, അ​ർ.​എ.​എ​ഫ് സേ​ന​ക​ളു​ടെ സേ​വ​ന​മാ​ണ് സം​സ്ഥാ​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യം പൊ​ലീ​സി​ന്​ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. ബി​ഹാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ്​ സം​ഘം ​വൈ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ട​ൻ എ​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ശ​ബ​രി​മ​ല​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള എ.​ഡി.​ജി.​പി എ​സ്. ശ്രീ​ജി​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​ദി​നം മു​ത​ൽ വ​ലി​യ തി​ര​ക്കാ​ണ്​. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ തീ​ര്‍ഥാ​ട​ക​രെ ത​ട​ഞ്ഞി​ട്ടി​രു​ന്നു. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച നി​ല​യ്ക്ക​ലും ഇ​ല​വു​ങ്ക​ലി​ലും ഭ​ക്ത​രെ ത​ട​ഞ്ഞു. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​പ്ര​വാ​ഹ​മു​ണ്ടാ​യാ​ൽ ത​ട​യാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം.

    ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ള​മാ​ണ് ഭ​ക്ത​ര്‍ ക്യൂ​നി​ന്ന​ത്. പ​മ്പ​യി​ല്‍നി​ന്ന് ആ​റും ഏ​ഴും മ​ണി​ക്കൂ​റെ​ടു​ത്താ​ണ് ഭ​ക്ത​ര്‍ ന​ട​പ്പ​ന്ത​ലി​ന് മു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ന​ട​പ്പ​ന്ത​ലി​ല്‍ ഭ​ക്ത​ര്‍ നി​റ​ഞ്ഞ​തോ​ടെ ദ​ര്‍ശ​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​യി. തി​ര​ക്ക് വ​ര്‍ധി​ച്ച​തോ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​യ​റ്റി​വി​ട്ടു. ഇ​തും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വ​ലി​യ​തോ​തി​ലു​ള്ള തി​ര​ക്കി​ലേ​ക്ക്​ ന​യി​ച്ചു. പ​മ്പ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ തി​ക്കും​തി​ര​ക്കും കൂ​ട്ടു​ന്ന സ്ഥി​തി​യും നി​ല​യ്ക്ക​ലി​ലു​ണ്ടാ​യി.

    ഡി​സം​ബ​ർ ആ​ദ്യ ആ​ഴ്ച​വ​രെ​യു​ള്ള വെ​ര്‍ച്വ​ല്‍ ക്യൂ ​ബു​ക്കി​ങ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം 70,000 അ​യ്യ​പ്പ​ന്മാ​ർ സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തേ​ക്ക് എ​ത്തു​മെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​യി​ട്ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വേ​ണ്ട​ത്ര മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​​ല്ലെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    ഇ​തി​നി​ടെ, തെ​ര​​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ട​വും ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​ല​ങ്ങു​ത​ടി​യാ​യെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​യോ​ഗം വി​ളി​ക്കാ​ൻ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​നു​മ​തി നി​ഷേ​ധി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ല​ക്കു​ണ്ട്.

    TAGS:Devaswom ministersabarimala pilgrimsvn vasavanSabarimalaLatest News
