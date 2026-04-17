    Posted On
    date_range 17 April 2026 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 17 April 2026 9:02 AM IST

    ആശുപത്രിയിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വയോധികയെ ബസ്സ്റ്റാൻഡിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു

    കൊച്ചി: എറണാകുളം സൗത്ത് ബസ്‍സ്റ്റാൻഡിൽ ഭർത്താവും സഹോദരീ പുത്രനും ഉപേക്ഷിച്ച വയോധികയെ പൊലീസ് ഷെൽട്ടർ ഹോമി​​ലേക്ക് മാറ്റി. ആലപ്പുഴ തോട്ടപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ കമലാക്ഷിക്കാണ് പൊലീസ് തുണയായത്.

    ആശുപത്രിയിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവരെ ഇന്നലെ ബന്ധുക്കൾ വീട്ടിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്. തുടർന്ന് ബസ്‍സ്റ്റാൻഡിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവി​ടെ ഗാർഡ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ജീവനക്കാരനാണ് വിവരം ​പൊലീസിൽ അറിയിച്ചത്. എറണാകുളം വനിത പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉ​ദ്യോഗസ്ഥർ എത്തിയാണ് സംരക്ഷണം ഏറെറടുത്തത്.

    വയോധികക്ക് ഓർമക്കുറവുള്ളതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ബസ്‍സ്‍റ്റാൻഡിലെ സി.സി.ടി.വി പരിശോധിച്ച ശേഷം പൊലീസ് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കും.

