Madhyamam
    Kerala
    30 Aug 2025 7:42 PM IST
    30 Aug 2025 7:46 PM IST

    മകന്‍റെ മർദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരുന്ന വയോധികൻ മരിച്ചു; സ്വത്തുതർക്കമാണ് മരണത്തിന് കാരണമായ മർദനത്തിന് വഴിവെച്ചത്

    സി.പി.എം രാജാക്കാട് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു എസ്. ആണ്ടവർ
    എസ്. ആണ്ടവർ, മണികണ്ഠൻ

    അടിമാലി: മകന്‍റെ മർദനത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരുന്ന വയോധികൻ മരിച്ചു. രാജകുമാരി പഞ്ചായത്ത് മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റും സി.പി.എം രാജാക്കാട് ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്ന രാജകുമാരി കജനാപ്പാറ സ്വദേശി എസ്. ആണ്ടവരാണ്​ (84) മരിച്ചത്​.

    തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുര മെഡിക്കൽ കോളജ്​ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ ആണ്ടവരുടെ മകൻ മണികണ്ഠൻ (50) റിമാൻഡിലാണ്​.

    കഴിഞ്ഞ 24ന് രാത്രി 11.30നാണ് മദ്യലഹരിയിലെത്തിയ മണികണ്ഠൻ, സ്വത്തുതർക്കത്തെത്തുടർന്ന് ആണ്ടവരെ കിടപ്പുമുറിയിൽ വെച്ച് ​ക്രൂരമായി മർദിച്ചത്. ഈസമയം വീട്ടിൽ മറ്റാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബഹളംകേട്ടെത്തിയ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന്​ ആദ്യം തേനി മെഡിക്കൽ കോളജിലും പിറ്റേന്ന് മധുര മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി.

    ഇവിടെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ അണുബാധയുണ്ടായതോടെ നില കൂടുതൽ വഷളായി. തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ അഞ്ചരയോടെ മരിച്ചു. രാജാക്കാട് പൊലീസ് ആശുപത്രിയിലെത്തി നടപടി സ്വീകരിച്ചു.

