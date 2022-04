സിഗ്നല്‍ തെറ്റിച്ചുവന്ന കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസിടിച്ച് വയോധിക മരിച്ചു; ബസ് നിർത്താതെ പോയെന്ന് പരാതി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article പാലക്കാട്: കണ്ണന്നൂരില്‍ സിഗ്നല്‍ തെറ്റിച്ചുവന്ന കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി ബസിടിച്ച് വയോധിക മരിച്ചു. കണ്ണന്നൂര്‍ കണ്ണാടി സ്വദേശി ചെല്ലമ്മയാണ് മരിച്ചത്. 80 വയസായിരുന്നു. തൃശൂര്‍ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന ബസാണ് കാല്‍നടയാത്രക്കാരിയെ ഇടിച്ചത്. ദേശീയപാതയില്‍ രാവിലെ 9.15നാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. റോഡിലേക്ക് തെറിച്ച് വീണ വയോധിക സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു. ബസിന്റെ ചക്രത്തിനടിയില്‍പ്പെട്ടാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. അപകടത്തിന്റെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. വീട്ടമ്മയെ ഇടിച്ചിട്ടും ബസ് നിര്‍ത്താതെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ നാട്ടുകാര്‍ ബസ് തടഞ്ഞ് ജീവനക്കാരെ പൊലീസിലേൽപ്പിച്ചു. അപകടം അറിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് ബസ് ജീവനക്കാര്‍ പറഞ്ഞത്. Show Full Article

Elderly killed in KSRTC bus mishap; Complaint that the bus did not stop