Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightലോഡ്ജിൽ കളനാശിനി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Aug 2026 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2026 11:25 AM IST

    ലോഡ്ജിൽ കളനാശിനി കഴിച്ച് അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വയോധിക ദമ്പതികൾ മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ലോഡ്ജിൽ കളനാശിനി കഴിച്ച് അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വയോധിക ദമ്പതികൾ മരിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    രാമസ്വാമി, ഭാര്യ ശാരദ

    പുനലൂർ: പുനലൂർ പട്ടണത്തിലെ ഒരു ലോഡ്ജിൽ കളനാശിനി കഴിച്ച് അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ വയോധിക ദമ്പതികൾ മരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം പള്ളിക്കൽ നരുവാമൂട്, മൊട്ടമൂട് സോപാനത്തിൽ രാമസ്വാമി (81), ഭാര്യ ശാരദ (71) എന്നിവരാണ് ചികിത്സക്കിടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മരിച്ചത്.

    പുനലൂർ പൊലീസ് ശനിയാഴ്ച ലോഡ്ജുകളിൽ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് എം.എൽ.എ റോഡിലുള്ള ഒരു ലോഡ്ജിൽ ദമ്പതികളെ അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കളനാശിനി കഴിച്ച് അവശ നിലയിലായിരുന്നു ഇരുവരും. ഉടൻതന്നെ ഇവരെ പൊലീസ് പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

    മണിയാർ എരിച്ചിക്കൽ ഉള്ള മകളുടെ വിട്ടിൽ ശനിയാഴ്ച എത്തിയിരുന്നു ഇരുവരും. ആത്മഹത്യയുടെ കാരണം ഉൾപ്പെടെ വ്യക്തമല്ല. പുനലൂർ പൊലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. മൃതദേഹം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Death News
    News Summary - Elderly couple found dead after consuming herbicide at lodge
    Similar News
    Next Story
    X