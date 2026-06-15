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    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jun 2026 9:59 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jun 2026 9:59 PM IST

    വയോജന സംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ -മുഖ്യമന്ത്രി

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    വയോജന സംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ -മുഖ്യമന്ത്രി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​കി​ല്ലെ​ന്നും അ​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റും സ​മൂ​ഹ​വും എ​പ്പോ​ഴും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. ലോ​ക വ​യോ​ജ​ന അ​തി​ക്ര​മ വി​രു​ദ്ധ ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി വ​കു​പ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ​അ​ദ്ദേ​ഹം.

    മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രോ​ട് ക്രൂ​ര​മാ​യി പെ​രു​മാ​റു​ന്ന​വ​രോ​ടും അ​വ​രെ അ​പ​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ​ടും സ​ർ​ക്കാ​ർ ദാ​ക്ഷി​ണ്യം കാ​ണി​ക്കി​ല്ല. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കു​വേ​ണ്ടി രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക വ​കു​പ്പ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് കേ​ര​ളം. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി ‘സി​ൽ​വ​ർ ഇ​ക്കോ​ണ​മി’ എ​ന്ന ആ​ശ​യ​മാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്രാ​യ​മാ​യ​വ​രെ എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ക, അ​വ​ർ​ക്ക് വ​രു​മാ​ന​വും സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ ത​ല​മു​റ പ​ഠ​ന​ത്തി​നും ജോ​ലി​ക്കു​മാ​യി വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്കും മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പോ​കു​മ്പോ​ൾ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ന്ന മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​നി​ർ​ത്താ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ക​ട​മ​യു​ണ്ട്. മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ പോ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നും ഭ​ക്ഷ​ണം, മ​രു​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​ച​ര​ണ സം​വി​ധാ​നം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കും. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ബ​ജ​റ്റി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി വ​കു​പ്പി​ന്റെ സ്‌​നേ​ഹ സ​ന്ദേ​ശം കാ​ർ​ഡ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പു​ല​യ​നാ​ർ​കോ​ട്ട ഓ​ൾ​ഡ് ഏ​ജ് ഹോ​മി​ലെ അ​ന്തേ​വാ​സി ജ​ഗ​ദ​മ്മ​ക്ക്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൈ​മാ​റി. മ​ന്ത്രി അ​ഡ്വ. വി.​ഇ. അ​ബ്ദു​ൾ ഗ​ഫൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

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    TAGS:chief ministerelderly careschemesKerala NewsVD Satheesan
    News Summary - Special schemes for elderly care - Chief Minister
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