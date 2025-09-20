Begin typing your search above and press return to search.
    അനുജനെ കുത്തിക്കൊന്നത് ഡീഅഡിക്ഷൻ സെന്‍ററിലെത്തിച്ചതിന്‍റെ വൈരാഗ‍്യത്തിൽ; ജ‍്യേ​ഷ്ഠ​ൻ അറസ്റ്റിൽ

    അനുജനെ കുത്തിക്കൊന്നത് ഡീഅഡിക്ഷൻ സെന്‍ററിലെത്തിച്ചതിന്‍റെ വൈരാഗ‍്യത്തിൽ; ജ‍്യേ​ഷ്ഠ​ൻ അറസ്റ്റിൽ
    കു​ത്തേ​റ്റു മ​രി​ച്ച വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്ന ബാ​ബു, പ്ര​തി രാ​ജു

    നി​ല​മ്പൂ​ർ: വ​ഴി​ക്ക​ട​വി​ൽ അ​നു​ജ​നെ ക​ത്തി​കൊ​ണ്ട് കു​ത്തി​ക്കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് ഡീ​അ​ഡി​ക്ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​തി​ന്‍റെ വൈ​രാ​ഗ‍്യ​ത്തി​ലെ​ന്ന് പ്ര​തി​യു​ടെ മൊ​ഴി. മ​ദ്യ​പി​ച്ചെ​ത്തി​യ ജ‍്യേ​ഷ്ഠ​ന്റെ കു​ത്തേ​റ്റ് വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് മാ​മാ​ങ്ക​ര നാ​യ്ക്ക​ന്‍കൂ​ളി മോ​ളു​കാ​ലാ​യി​ല്‍ വ​ര്‍ഗീ​സ് (ബാ​ബു-53) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വ​ര്‍ഗീ​സി​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍ രാ​ജു​വി​നെ (57) വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​ര്‍ അ​ടു​ത്ത​ടു​ത്ത വീ​ടു​ക​ളി​ലാ​ണ് താ​മ​സം. അ​മി​ത മ​ദ്യ​പാ​നി അ​ല്ലാ​ത്ത​ത​ന്നെ നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ച്ച് ഡീ​അ​ഡി​ക്ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​റി​ലെ​ത്തി​ച്ച​താ​ണ് കു​ത്താ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് രാ​ജു പൊ​ലീ​സി​ന് ന​ൽ​കി​യ മൊ​ഴി. മ​ദ‍്യ​പാ​നി​യാ​യ രാ​ജു​വി​നെ വ​ർ​ഗീ​സും മ​റ്റു ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഡീ​അ​ഡി​ക്ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​തേ​ച്ചൊ​ല്ലി രാ​ജു​വും വ​ർ​ഗീ​സും ഇ​ട​ക്ക് വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​വാ​റു​മു​ണ്ട്.എ​ന്നാ​ല്‍, ബാ​ങ്കി​ലെ ക​ടം വീ​ട്ടാ​ൻ രാ​ജു വ​ര്‍ഗീ​സി​നോ​ട് പ​ല​ത​വ​ണ പ​ണം ക​ടം ചോ​ദി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യും ഇ​ത് ന​ൽ​കാ​ത്ത​താ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ബ​ന്ധു​ക്ക​ള്‍ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം രാ​ത്രി ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന വ​ര്‍ഗീ​സി​നെ തേ​ടി​യാ​ണ് മ​ദ‍്യ​ല​ഹ​രി​യി​ൽ രാ​ജു എ​ത്തി​യ​ത്.

    വ​രാ​ന്ത​യി​ലി​രു​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന, രാ​ജു​വി​ന്‍റെ​യും വ​ര്‍ഗീ​സി​ന്‍റെ​യും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​യ മ​ക്ക​ള്‍ പി​ന്തി​രി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ മ​ട​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം പി​ന്നീ​ട് ക​ത്തി​യു​മാ​യെ​ത്തി ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കു​ത്തി​യ ശേ​ഷം കാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് വ​ലി​ച്ചെ​റി​ഞ്ഞ ക​ത്തി ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ലി​ലാ​ണ് പൊ​ലീ​സ്. ഇ​വ​രു​ടെ മാ​താ​വ് സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് ദൃ​ക്‌​സാ​ക്ഷി​യാ​ണ്. സ​മീ​പ​വാ​സി​ക​ള്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് എ​ട​ക്ക​ര സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​പോ​കും വ​ഴി വ​ർ​ഗീ​സ് മ​രി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട രാ​ജു രാ​ത്രി​യി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ ഒ​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം നി​ല​മ്പൂ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ രാ​ജു​വി​നെ കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് താ​ഴെ മാ​മാ​ങ്ക​ര​യി​ല്‍ ഇ​ന്റ​ര്‍ലോ​ക്ക് നി​ര്‍മി​ച്ച് ന​ൽ​കു​ന്ന എ​ല്‍റോ​യ് എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​യാ​ണ് കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട വ​ര്‍ഗീ​സ്. നി​ല​മ്പൂ​ർ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹം പി​ന്നീ​ട് മ​ഞ്ചേ​രി മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ പോ​സ്റ്റ്മോ​ര്‍ട്ടം ന​ട​ത്തി. ചു​ങ്ക​ത്ത​റ​യി​ലെ മോ​ര്‍ച്ച​റി​യി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ച മൃ​ത​ദേ​ഹം ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ര​ണ്ടി​ന് മാ​മാ​ങ്ക​ര സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് മ​ല​ങ്ക​ര ക​ത്തോ​ലി​ക്ക പ​ള്ളി സെ​മി​ത്തേ​രി​യി​ല്‍ സം​സ്ക​രി​ക്കും. ഭാ​ര്യ: ഷീ​ജ. മ​ക്ക​ള്‍: വ​ര്‍ഷ (ന​ഴ്‌​സി​ങ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി, ബം​ഗ​ളൂ​രു), ഷെ​ബി​ന്‍ (വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി, മൈ​സൂ​രു). മാ​താ​വ്: മേ​രി. പി​താ​വ്: പ​രേ​ത​നാ​യ ബേ​ബി.

