cancel camera_alt Representational Image By മാധ്യമം ലേഖകൻ പാ​ല​ക്കാ​ട്: എ​ല​പ്പു​ള്ളി​യി​ൽ മ​ദ്യ​നി​ർ​മാ​ണ​ശാ​ല ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് എ​തി​ർ​ത്ത​താ​യി രേ​ഖ​ക​ൾ. ഓ​യാ​സി​സ് ക​മ്പ​നി വാ​ങ്ങി​യ നെ​ൽ​വ​യ​ൽ ത​രം​മാ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന് 2024 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29ന് ​കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. ഇതിന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ത​രം​മാ​റ്റ​ൽ അ​പേ​ക്ഷ റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് ത​ള്ളി​യ​ത്. പാ​ല​ക്കാ​ട് ആ​ർ.​ഡി.​ഒ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം എ​ല​പ്പു​ള്ളി കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ഡേ​റ്റ ബാ​ങ്കി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ഭൂ​മി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​റാം വാ​ർ​ഡി​ലെ മ​ണ്ണു​ക്കാ​ട്ടാ​ണ് 23.59 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ 5.89 ഏ​ക്ക​റാ​ണ് കൃ​ഷി​ഭൂ​മി. 3.5 ഏ​ക്ക​റോ​ളമാ​ണ് 2023ല്‍ ​ത​രം​മാ​റ്റാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി​യ​ത്. ഈ ​അ​പേ​ക്ഷ​യാ​ണ് കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് നി​ര​സി​ച്ച​ത്. ഈ ​സ്ഥ​ല​ത്ത് 2008 വ​രെ കൃ​ഷി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ത​രം​മാ​റ്റാ​ന്‍ അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി​യ​തി​നേ​ക്കാ​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ നി​ലം ക​മ്പ​നി ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും റ​വ​ന്യൂ​രേ​ഖ​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. 18 സ​ർ​വേ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലു​ള്ള ഭൂ​മി​ക്കു പു​റ​മെ പൂ​ട്ടി​പ്പോ​യ വി​ക്ട​റി പേ​പ്പ​ര്‍ മി​ല്ലി​ന്റെ 2.86 ഏ​ക്ക​ര്‍ ഭൂ​മി​യും ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പേ​രി​ല്‍ വാ​ങ്ങി​യ​താ​യി റ​വ​ന്യൂ രേ​ഖ​ക​ളി​ലു​ണ്ട്. എ​ല​പ്പു​ള്ളി -ര​ണ്ട് വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ ബ്ലോ​ക്ക് 40ല്‍ 152/15, 152/10, 158/3, 158/1,158/4,156/12, 152/19, 152/18, 152/17, 152/16 152/11, 134/1 ​സ​ർ​വേ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലു​ള്ള പു​ര​യി​ട​വും 153/5, 153/1,156/7, 154/2, 152/2,133/18 സ​ർ​വേ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലു​ള്ള നി​ല​വു​മാ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി ബ്രൂ​വ​റി നി​ര്‍മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി ആ​ദ്യം വാ​ങ്ങി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ടാ​ണ് 156/13, 156/14 സ​ർ​വേ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലു​ള്ള സ്വ​കാ​ര്യ പേ​പ്പ​ര്‍ മി​ല്ലി​ന്റെ ഭൂ​മി​കൂ​ടി വാ​ങ്ങി​യ​ത്. ഈ ​ര​ണ്ടു ഭൂ​മി​ക്കി​ട​യി​ലും ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള വ​യ​ലു​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലും മ​റ്റു സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ വ​യ​ലു​ക​ളു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ ര​ണ്ടാം​വി​ള നെ​ല്‍കൃ​ഷി​യു​മു​ണ്ട്. മ​ദ്യ​നി​ർ​മാ​ണ​ശാ​ല പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ജ​ല​ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​യാ​ല്‍ ഈ ​ഭൂ​വു​ട​മ​ക​ള്‍കൂ​ടി സ്ഥ​ലം ക​മ്പ​നി​ക്ക് അ​ടി​യ​റ​വെ​ക്കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തെ​ല്ലാം മു​ന്‍കൂ​ട്ടി ക​ണ്ടാ​ണ് ക​മ്പ​നി പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് തു​ച്ഛ​മാ​യ വി​ല​ക്ക് സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങി​ക്കൂ​ട്ടി​യ​ത്. വ​യ​ലി​നു പു​റ​മെ ക​മ്പ​നി വാ​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ലം റ​വ​ന്യൂ രേ​ഖ​ക​ളി​ല്‍ പു​ര​യി​ട​മെ​ന്ന് കാ​ണി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും നേ​ര​ത്തേ ഇ​തും കൃ​ഷി​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്നു. ക​മ്പ​നി ഭൂ​മി​യു​ടെ ഒ​രു അ​തി​രി​ല്‍ തോ​ടും മ​റ്റ് അ​തി​രു​ക​ളി​ല്‍ നി​ല​വു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഒ​രു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​നു​ള്ളി​ൽ കോ​ര​യാ​ര്‍ പു​ഴ​യു​മു​ണ്ട്. വ​യ​ലും തോ​ടും സ​മീ​പ​ത്തെ പു​ഴ​യും ഭാ​വി​യി​ല്‍ ഭൂ​ഗ​ര്‍ഭ​ജ​ലം ഊ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ല്ല സാ​ധ്യ​ത​യാ​ണെ​ന്ന ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ലി​ലാ​ണ് മ​ദ്യ​നി​ര്‍മാ​ണ ക​മ്പ​നി സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങി​ക്കൂ​ട്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് ആ​ക്ഷേ​പം. ഇ​തോ​ടെ ജ​ല​ക്ഷാ​മം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​വും 1856 ഹെ​ക്ട​ര്‍ നെ​ല്‍കൃ​ഷി​യു​ടെ ഭാ​വി​യു​മാ​ണ് തു​ലാ​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. ഒയാസിസിനെതിരെ വി.കെ. ശ്രീകണ്ഠൻ പാ​ല​ക്കാ​ട്: ഒ​യാ​സി​സ് ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി​ക്കും സം​സ്ഥാ​ന ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്കും വി.​കെ. ശ്രീ​ക​ണ്ഠ​ൻ എം.​പി പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. എ​ല​പ്പു​ള്ളി വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ഒ​യാ​സി​സ് ക​മ്പ​നി 25 ഏ​ക്ക​റോ​ളം ഭൂ​മി വാ​ങ്ങി പോ​ക്കു​വ​ര​വ് ന​ട​ത്തി ക​രം അ​ട​ച്ച് ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി കൈ​വ​ശം വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം 15 ഏ​ക്ക​ർ പു​ര​യി​ടം മാ​ത്ര​മേ സ്വ​ന്ത​മാ​യി വാ​ങ്ങാ​നും കൈ​വ​ശം വെ​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കൂ​വെ​ന്നും ഇ​തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യാ​ണ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ് ക​മ്പ​നി​ക്ക് ഇ​ത്ര​യും ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് പോ​ക്കു​വ​ര​വ് ചെ​യ്ത് ക​രം അ​ട​ച്ച​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണ്. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ഴി​മ​തി നി​രോ​ധ​ന വ​കു​പ്പ​നു​സ​രി​ച്ച് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കു​റ്റ​ക്കാ​രെ ശി​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അനിൽ അക്കര വിജിലൻസിൽ പരാതി നൽകി പാ​ല​ക്കാ​ട്: എ​ല​പ്പു​ള്ളി ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ബ്രൂ​വ​റി ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന ഒ​യാ​സി​സ് ക​മ്പ​നി​ക്കെ​തി​രെ സം​സ്ഥാ​ന ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്കും വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​ക്കും പ​രാ​തി ന​ൽ​കി മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ അ​നി​ൽ അ​ക്ക​ര. എ​ല​പ്പു​ള്ളി വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ഒ​യാ​സി​സ് ക​മ്പ​നി 23.59 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി വാ​ങ്ങി പോ​ക്കു​വ​ര​വ് ന​ട​ത്തി ക​രം അ​ട​ച്ച് ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി കൈ​വ​ശം​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. കേ​ര​ള ഭൂ​പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ നി​യ​മ​ത്തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​യ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മി​ച്ച​ഭൂ​മി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ക​യും ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ഴി​മ​തി നി​രോ​ധ​ന വ​കു​പ്പ​നു​സ​രി​ച്ച് കേ​സെ​ടു​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കു​റ്റ​ക്കാ​രെ ശി​ക്ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. Show Full Article

Elapulli Distillery: The first opposition was from the Department of Agriculture