Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 7:19 AM IST

    എട്ടുവർഷം മുമ്പ് പരികർമി; ഇപ്പോൾ ശബരിമല ‘സ്പോൺസർ'

    ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ കണ്ണുമിഴിച്ച് ദേവസ്വം വിജിലൻസ്
    എട്ടുവർഷം മുമ്പ് പരികർമി; ഇപ്പോൾ ശബരിമല ‘സ്പോൺസർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം : ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​പാ​ളി വി​വാ​ദ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സ്പോ​ൺ​സ​ർ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യും. അ​തി​ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ​ത്താ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. താ​നൊ​രു തെ​റ്റും ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക്രൂ​ശി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    കേ​സ് ഹൈ​കോ​ട​തി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. കോ​ട​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മു​റ​ക്ക് രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ൽ​കും. ത​ന്‍റെ ഭാ​ഗം ശ​രി​യോ തെ​റ്റോ എ​ന്ന് കോ​ട​തി തീ​രു​മാ​നി​ക്ക​ട്ടെ- അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ൽ ഇ​യാ​ൾ​ക്കു​ള്ള ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി​യും പോ​റ്റി​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും ദേ​വ​സ്വം വി​ജി​ല​ൻ​സ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ട്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ ഇ​യാ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ഞെ​ട്ടി​ച്ചു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു കോ​റ​മം​ഗ​ല​ക്ക​ടു​ത്ത് ശ്രീ​രാ​മ​പു​രം അ​യ്യ​പ്പ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ലെ ശാ​ന്തി​ക്കാ​ര​നാ​യി​ട്ടാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പു​ളി​മാ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി ക​ര്‍ണാ​ട​ക​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. എ​ട്ടു വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് മ​ണ്ഡ​ല​കാ​ല​ത്ത് കീ​ഴ്ശാ​ന്തി​യു​ടെ സ​ഹാ​യി​ക​ളാ​യ പ​രി​ക​ര്‍മി​ക​ളി​ല്‍ ഒ​രാ​ളാ​യാ​ണ് സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ലാ​ണ് ക​ര്‍ണാ​ട​ക, ആ​ന്ധ്ര​പ്ര​ദേ​ശ്, തെ​ല​ങ്കാ​ന, ത​മി​ഴ്നാ​ട് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ധ​നി​ക​രാ​യ അ​യ്യ​പ്പ​ന്മാ​രെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ത്ത് അ​വ​രു​ടെ ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നാ​യി പോ​റ്റി മാ​റി​യ​ത്. ശ​ബ​രി​മ​ല​യി​ല്‍ വി​ല​കൂ​ടി​യ സ​മ​ര്‍പ്പ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​നാ​യ​തോ​ടെ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി 'സ്പോ​ണ്‍സ​ര്‍ പോ​റ്റി' എ​ന്ന​പേ​രി​ല്‍ ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള​വ​ര്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ അ​റി​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ ധ​നി​ക​രി​ല്‍നി​ന്ന് പ​ണം സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചു​ള്ള ഒ​രു സ്പോ​ണ്‍സ​ര്‍ഷി​പ്പാ​യി​രു​ന്നു ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ്വ​ര്‍ണം പൂ​ശ​ലെ​ന്നും വി​വ​ര​മു​ണ്ട്.

    സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്ത് ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ അ​ന്ന​ദാ​ന​ത്തി​ന് ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ല്‍ അ​ട​ക്കേ​ണ്ട തു​ക ആ​റു​ല​ക്ഷ​മാ​ണ്. ഇ​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ ര​ണ്ടി​ര​ട്ടി തു​ക ഇ​യാ​ള്‍ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം. ഇ​ത​ര​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​യ്യ​പ്പ​ന്മാ​രെ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത് സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തെ​യും ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ലെ​യും ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും മു​ൻ ദേ​വ​സ്വം മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കു​മൊ​പ്പ​മു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ല്‍ ബ്ലേ​ഡ് പ​ലി​ശ​ക്ക് പ​ണം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​യാ​ളു​ടെ മ​റ്റൊ​രു വ​രു​മാ​ന മാ​ർ​ഗ​മാ​ണ്. സാ​ധു​ക്ക​ളാ​യ​വ​ര്‍ക്ക് അ​യ്യ​പ്പ​ഭ​ക്ത​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്താ​ല്‍ വീ​ടു​വെ​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യും ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പോ​റ്റി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ല്‍ കാ​യം​കു​ളം ക​ണ്ണ​മ്പ​ള്ളി​യി​ലാ​ണ് ര​ണ്ട് പേ​ര്‍ക്ക് വീ​ടു​വെ​ച്ചു കൊ​ടു​ത്ത​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ പേ​ര് വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത ര​ണ്ട് അ​യ്യ​പ്പ ഭ​ക്ത​രാ​യി​രു​ന്നു സാ​മ്പ​ത്തി​ക​സ​ഹാ​യം ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    യു. ​പ്ര​തി​ഭ എം.​എ​ൽ.​എ , ദേ​വ​സ്വം ബോ​ര്‍ഡം​ഗം എ. ​അ​ജി​കു​മാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് താ​ക്കോ​ല്‍ദാ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. 2019 ജൂ​ലൈ 20ന് ​സ​ന്നി​ധാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ പാ​ളി​ക​ള്‍ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29നാ​ണ് സ്വ​ര്‍ണം പൂ​ശ​ല്‍ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ സ്മാ​ര്‍ട്ട് ക്രി​യേ​ഷ​ന്‍സി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ഒ​രു മാ​സ​വും ഒ​മ്പ​ത് ദി​വ​സ​വും ഇ​വ എ​വി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു രേ​ഖ​യു​മി​ല്ല.

    TAGS:shabarimalaDevasam Boardlatest newsKerala
