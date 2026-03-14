Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Login
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകൊല്ലം-എറണാകുളം മെമു...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 March 2026 8:28 AM IST
    Updated On
    date_range 14 March 2026 8:28 AM IST

    കൊല്ലം-എറണാകുളം മെമു റദ്ദാക്കി; കോട്ടയം വഴിയുള്ള എട്ട് ട്രെയിനുകള്‍ ഇന്ന് ആലപ്പുഴ വഴി

    തിരുവനന്തപുരം: ചെങ്ങന്നൂരിനും മാവേലിക്കരക്കുമിടയില്‍ പാലത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാൽ ഇന്ന് ട്രെയിൻ ​ഗതാ​ഗതത്തിൽ നിയന്ത്രണം. കോട്ടയം വഴിയുള്ള എട്ട് ട്രെയിനുകള്‍ ഇന്ന് ആലപ്പുഴ വഴി സര്‍വീസ് നടത്തും. ഇവക്ക് അധിക സ്റ്റോപ്പുകളും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില ട്രെയിനുകൾ ഭാ​ഗികമായി റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിലത് വൈകിയാണ് സർവീസ് നടത്തുക. രാത്രി 9.05ന് പുറപ്പെടുന്ന കൊല്ലം എറണാകുളം മെമു (66310) റദ്ദാക്കി.

    ആലപ്പുഴ വഴി തിരിച്ചു വിടുന്നവ

    12624 – തിരുവനന്തപുരം – ചെന്നൈ മെയിൽ (സ്റ്റോപ്പുകൾ : ആലപ്പുഴ, ചേർത്തല, എറണാകുളം ജങ്‌ഷൻ)

    16312 – തിരുവനന്തപുരം – ശ്രീഗംഗാനഗർ എക്സ്പ്രസ് (ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജങ്‌ഷൻ)

    16319 തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് – എസ്എംവിടി ബംഗളൂരു എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ (കായംകുളം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജങ്‌ഷൻ)

    16629 തിരുവനന്തപുരം – മംഗളൂരു മലബാർ (ഹരിപ്പാട്, അമ്പലപ്പുഴ, ആലപ്പുഴ, ചേർത്തല, എറണാകുളം ജങ്‌ഷൻ)

    22503 – കന്യാകുമാരി – ദിബ്രുഗഡ് വിവേക് എക്സ്പ്രസ് (കായംകുളം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജങ്‌ഷൻ)

    16343 – തിരുവനന്തപുരം – രാമേശ്വരം അമൃത (ഹരിപ്പാട്, അമ്പലപ്പുഴ, ആലപ്പുഴ, ചേർത്തല, എറണാകുളം ജങ്‌ഷൻ)

    16349 – തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് – നിലമ്പൂർ രാജ്യറാണി (ഹരിപ്പാട്, അമ്പലപ്പുഴ,ആലപ്പുഴ, ചേർത്തല, എറണാകുളം ജങ്‌ഷൻ)

    16347– തിരുവനന്തപുരം – മംഗളൂരു എക്സ്പ്രസ് (ഹരിപ്പാട്, അമ്പലപ്പുഴ, ആലപ്പുഴ, ചേർത്തല, എറണാകുളം ജങ്‌ഷൻ).​

    ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കിയത്

    16327 മധുര – ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് മാർച്ച് 14 ശനിയാഴ്‌ച കൊല്ലത്ത് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും.

    ഞായറാഴ്ച 16328 ഗുരുവായൂർ – മധുര എക്സ്പ്രസ് കൊല്ലത്തുനിന്ന്‌ സർവീസ് ആരംഭിക്കും.

    മാർച്ച് 14ന് 16366 നാഗർകോവിൽ – കോട്ടയം എക്സ്പ്രസ് കായംകുളത്ത് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും.

    ചെന്നൈയിൽനിന്ന്‌ പുറപ്പെട്ട തിരുവനന്തപുരം സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് (12695) ശനി രാവിലെ കോട്ടയത്ത് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. ശനിയാഴ്‌ച 12696 തിരുവനന്തപുരം–ചെന്നൈ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് കോട്ടയത്തുനിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങും. മാർച്ച് 14ന് പുറപ്പെടുന്ന തൂത്തുകുടി–പാലക്കാട് പാലരുവി എക്സ്പ്രസ് 35 മിനിറ്റും തിരുവനന്തപുരം–എറണാകുളം വഞ്ചിനാട് എക്സ്പ്രസ് 30 മിനിറ്റും വൈകും.

    Show Full Article
    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: train, Alappuzha, Kerala News, Kottayam
    News Summary - Eight trains via Kottayam will pass through Alappuzha today
    Next Story
    X