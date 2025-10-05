Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 11:05 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 11:05 PM IST

    എട്ടുമാസത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ നായുടെ കടിയേറ്റത് രണ്ടര ലക്ഷം പേർക്ക്

    എട്ടുമാസത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ നായുടെ കടിയേറ്റത് രണ്ടര ലക്ഷം പേർക്ക്
    Listen to this Article

    നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ഗ​സ്റ്റ് വ​രെ നാ​യു​ടെ ക​ടി​യേ​റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത് 2,52,561 പേ​ർ.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ക​ണ​ക്കാ​ണി​ത്. 40,413 എ​ണ്ണം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. മറ്റ് ജില്ലകളിലെ കണക്ക്: കൊ​ല്ലം 31,015, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട 14,494, ആ​ല​പ്പു​ഴ 23,969, കോ​ട്ട​യം 17,956, ഇ​ടു​ക്കി 7646, എ​റ​ണാ​കു​ളം 23,877, തൃ​ശൂ​ർ 23,580, പാ​ല​ക്കാ​ട് 24,065 മ​ല​പ്പു​റം 8228, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് 14,186 വ​യ​നാ​ട് 4551ക​ണ്ണൂ​ർ 12,171 കാ​സ​ർ​കോ​ട്​ 6410.

    തെരുവുനായ ശല്ല്യം സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും ഗുരുതര പ്രശ്നമായി തുടരുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കണക്കുകൾ.

    തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റ് ഈ വർഷം മാത്രം കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 20ൽ ഏറെ പേർക്ക് ജീവനും നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. വന്ധ്യംകരണ, പുനരധിവാസ പദ്ധതികള്‍ പാളിയതാണു തെരുവുനായ്ക്കളുടെ പെരുകലിനു കാരണം. ​തെരുവ് നായ ശല്ല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാം സുപ്രീം കോടതി തന്നെ അടുത്തിടെ ​നേരിട്ട് ഇട​പെട്ടിരുന്നു.

    രാജ്യത്തെ വർധിക്കുന്ന തെരുവ് നായ ആക്രമണങ്ങളുടെ കണക്ക് അടുത്തിടെ കേന്ദ്ര മന്ത്രി എസ്.പി.സിങ് ഭാഗേൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം 37 ലക്ഷം പേർക്കാണ് കടിയേറ്റത്. പേവിഷ ബാധയേറ്റ് 54 പേർമരിച്ചു.

    X