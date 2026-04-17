    Kerala
    Posted On
    date_range 17 April 2026 6:46 PM IST
    Updated On
    date_range 17 April 2026 7:06 PM IST

    വാൽപ്പാറയിൽ മിനി വാൻ മറിഞ്ഞ് എട്ട് മലയാളികൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, മരിച്ചവരിൽ ഏഴു സ്ത്രീകൾ

    മലപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള അധ്യാപകരാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്
    കോയമ്പത്തൂർ: പൊള്ളാച്ചി വാൽപ്പാറയിൽ മിനി വാൻ മറിഞ്ഞ് അഞ്ചു മലയാളികൾ മരിച്ചു. പരിക്കേറ്റ ചിലരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്. ഏഴു സ്ത്രീകളും ഒരു പുരുഷനുമാണ് മരിച്ചതെന്നാണ് വിവരം.

    അഞ്ചു പേരാണ് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. എട്ടുപേരും സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ വെച്ചു മരിച്ചു. വാൽപ്പാറയിൽനിന്ന് പൊള്ളാച്ചിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ടോടെയാണ് അപകടം. മലപ്പുറത്തുനിന്ന് വിനോദയാത്രക്കുപോയ അധ്യാപക സംഘമാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. മലപ്പുറം പാങ് പാറമ്മൽ എൽ.പി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരുമാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. 13ാം ഹെയർ പിൻ വളവിൽനിന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ വാൻ 11ാം വളവിലാണ് വന്ന് പതിച്ചത്. പരിക്കേറ്റവരെ പൊള്ളാച്ചിയിലെ ആശുപത്രികളിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്.

    ഡ്രൈവറടക്കം 13 പേരാണ് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റൊരു വാഹനവുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടം. 40 ഹെയർപിൻ വളവുകളാണ് വാൽപ്പാറ ചുരത്തിലുള്ളത്. ചുരത്തിൽ വ്യൂ പോയിന്റുകളടക്കമുണ്ട്. ചാലക്കുടി -അതിരപ്പിള്ളി - മലക്കപ്പാറ വഴിയാണ് സംഘം വാൽപ്പാറയിലെത്തിയത്. പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് വാഹനം.

    TAGS:Accident DeathDeath News
    News Summary - Eight Malayalis die in tragic mini-van accident in Valparai
    Similar News
    Next Story
    X