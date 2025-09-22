Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 6:45 AM IST

    ഇടുക്കിയിൽ രണ്ടാം ജലവൈദ്യുത നിലയത്തിന് അനുമതിക്കായി ഊർജിത ശ്രമം

    ഇടുക്കിയിൽ രണ്ടാം ജലവൈദ്യുത നിലയത്തിന് അനുമതിക്കായി ഊർജിത ശ്രമം
    ഇടുക്കി ഡാം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യു​തോ​ൽ​പാ​ദ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​​ടു​ക്കി​യി​ലെ ര​ണ്ടാം ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത നി​ല​യ​ത്തി​നു​ള്ള വി​വി​ധ അ​നു​മ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ശ്ര​മം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി. സൗ​​രോ​ർ​ജ മേ​ഖ​ല കു​തി​പ്പ്​ തു​ട​രു​​​​​മ്പോ​ഴും ജ​ല വൈ​ദ്യു​ത ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ​ കാ​ര്യ​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റം സാ​ധ്യ​മാ​വു​ന്നി​ല്ല. പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക അ​നു​മ​തി​ക​ള​ട​ക്കം വി​വി​ധ ക​ട​മ്പ​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ 800 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം നി​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​നു​മ​തി​ക​ൾ കാ​ല​താ​മ​സം കൂ​ടാ​തെ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മം. ഇ​ടു​ക്കി എ​ക്സ്റ്റ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​യാ​ൽ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 1170 ദ​ശ​ല​ക്ഷം യൂ​നി​റ്റ് വൈ​ദ്യു​തി അ​ധി​കം ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കാമെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഡി.​പി.​ആ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കാ​നും അ​നു​മ​തി​ക​ൾ തേ​ടാ​നു​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര ജ​ല​ശ​ക്തി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ‘വാ​പ്​​കോ​സി’​നെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. 14 അ​നു​മ​തി​ക​ളാ​ണ്​ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ര​ണ്ട്​ അ​നു​മ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചെന്നും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ക്ക്​ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഹ​രി​ത​ ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പ്ര​കാ​രം ന​ദി​ക​ളി​ൽ വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക നീ​രൊ​ഴു​ക്ക്​ (ഇ-​​​ഫ്ലോ) ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. ഇ​ടു​ക്കി ര​ണ്ടാം നി​ല​യ​ത്തി​ന്​ ന​ദി​യു​ടെ പാ​രി​സ്​​ഥി​തി​ക നീ​രൊ​ഴു​ക്ക്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ കേ​ന്ദ്ര വൈ​ദ്യു​ത അ​തോ​റി​റ്റി​യും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ടു​ക്കി ഡാ​മി​ൽ​നി​ന്ന് പെ​രി​യാ​ർ ന​ദി​യി​ലേ​ക്കു​ത​ന്നെ വെ​ള്ളം തു​റ​ന്നു​വി​ടാ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക നീ​രൊ​ഴു​ക്ക്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്​ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    അ​തി​നാ​ൽ, ​​ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ വ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​യ​ന്ത്ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ന്​ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക നീ​രൊ​ഴു​ക്ക്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മേ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സ്ഥാ​പി​ത​ശേ​ഷി അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. പാ​രി​സ്​​ഥി​തി​ക അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ​ടേം​സ്​ ഓ​ഫ്​ റ​ഫ​റ​ൻ​സ്​ കേ​​ന്ദ്ര വ​നം മ​ന്ത്രാ​ല​യം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്തി​മ പാ​രി​സ്​​ഥി​തി​കാ​നു​മ​തി ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​സ്ഥി​തി ആ​ഘാ​ത പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി ക​ര​ട്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ​ജ​ലാ​ശ​യ​ ശേ​ഷി, തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​​​മ്പോ​ൾ പ​ഴ​യ തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ആ​ഘാ​തം, ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ പാ​റ​ക​ളു​ടെ ബ​ല​പ​രി​ശോ​ധ​ന, ഭൂ​ക​മ്പ സാ​ധ്യ​ത തു​ട​ങ്ങി​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ കേ​ന്ദ്ര വൈ​ദ്യു​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യും ജ​ല​ക​മീ​ഷ​നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കും.

    News Summary - Intensive efforts underway for approval for second hydroelectric power plant in Idukki
