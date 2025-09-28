Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 10:25 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 10:25 AM IST

    ധർമസന്ദേശ യാത്രയിൽ എൻ.എസ്​.എസ്​, എസ്​.എൻ.ഡി.പി പ്രതിനിധികളെ പ​ങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമം

    ധർമസന്ദേശ യാത്രയിൽ എൻ.എസ്​.എസ്​, എസ്​.എൻ.ഡി.പി പ്രതിനിധികളെ പ​ങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ശ്രമം
    നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി: സ​ന്യാ​സി​മാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ധ​ർ​മ​സ​ന്ദേ​ശ യാ​ത്ര​യു​ടെ സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്, എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം. തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ അ​യ്യ​പ്പ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്​ ബ​ദ​ലാ​യി സം​ഘ്​ പ​രി​വാ​ർ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഈ ​സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ വി​ട്ടു​നി​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണി​ത്.

    എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചാ​ണ് സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങ് വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല​തോ​റും സെ​മി​നാ​റും പൊ​തു​യോ​ഗ​വും ന​ട​ത്തും. സ​ന്യാ​സി​മാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ മാ​ർ​ഗ​ദ​ർ​ശ​ക് മ​ണ്ഡ​ലാ​ണ് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴ്​ മു​ത​ൽ 21 വ​രെ ‘കേ​ര​ളം കേ​ര​ള​ത്ത​നി​മ​യി​ലേ​ക്ക്’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മാ​യി കാ​സ​ർ​കോ​ടു​നി​ന്ന് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് ധ​ർ​മ​സ​ന്ദേ​ശ യാ​ത്ര ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള സ​ന്യാ​സി​മാ​ർ​ക്ക് പു​റ​മെ ഉ​ഡു​പ്പി, ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ഡ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ധ്യാ​ത്മി​ക ആ​ചാ​ര്യ​ന്മാ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ സി. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ് യാ​ത്ര​യു​ടെ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ. സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​റു​മാ​യി പ്ര​ത്യ​ക്ഷ ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ ജി​ല്ലാ​ത​ല സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം.

