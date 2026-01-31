Begin typing your search above and press return to search.
    എജ്യുക്കേഷൻ കൺസൾട്ടൻസി നിയന്ത്രണം: നിയമനിർമാണം ഉടൻ

    സ്റ്റുഡന്റ് മൈഗ്രേഷൻ പോർട്ടൽ സേവനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
    yusuf ali
    ലോക കേരളസഭയുടെ പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും നോർക്ക വൈസ്​ ചെയർമാൻ എം.എ.യൂസഫലിയും ഹസ്തദാനം ചെയ്യുന്നു. സ്പീക്കർ എ.എൻ ഷംസീർ സമീപം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​ജ്യു​ക്കേ​ഷ​ൻ ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​സി​ക​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​ള്ള ബി​ൽ വേ​ണ​മെ​ന്ന നാ​ലാം ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണം അ​വ​സാ​ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ത്തെ​ണ്ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കി. 13 എ​ണ്ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു.

    അ​ഞ്ചെ​ണ്ണം വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ്ര​വാ​സി മി​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. മ​റ്റൊ​ന്ന് നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ എ​ന്ന സ​മ​ഗ്ര ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്. ഇ​ത്​ ലോ​ക​മെ​ങ്ങു​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മാ​കു​ന്ന ഒ​ന്നാ​ണ്. വി​ദേ​ശ റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് ത​ട്ടി​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നോ​ർ​ക്ക പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ലെ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​പ​രി​യാ​യി നേ​രി​ട്ട് എ​ഫ്.​ഐ.​ആ​ർ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണി​ത്.

    വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചു. കേ​ര​ള സ​മൂ​ഹ​ത്തേ​യും സം​സ്കാ​ര​ത്തേ​യും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പു​നഃ​സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ന​ക​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് എ​ന്ന​പോ​ലെ പു​റ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് കേ​ര​ള​ത്തെ ലോ​ക കേ​ര​ള​മാ​യി പു​ന​ർ​വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​കം കേ​ര​ള​വും പു​റം കേ​ര​ള​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഒ​ത്തൊ​രു​മ വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ നി​ര​വ​ധി മാ​ർ​ഗ​മു​ണ്ട്. അ​വ​യു​ടെ​യെ​ല്ലാം കേ​ന്ദ്ര സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ. ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യോ​ടു​ള്ള എ​തി​ർ​പ്പി​ലും ഇ​പ്പോ​ൾ അ​യ​വു​ണ്ടാ​യി.

    ചൈ​ന​യു​ടെ അ​ത്ഭു​ത വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ ചൈ​നീ​സ് പ്ര​വാ​സി​സ​മൂ​ഹം വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ചു. അ​വി​ടെ വി​ജ്ഞാ​നാ​ധി​ഷ്ഠി​ത വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ച്ച ‘ചു​ൺ​ഹൂ​യ്’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് മൈ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ൽ, എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് ഹെ​ൽ​പ്​ ഡ​സ്‌​ക്, ഷെ​ർ​പ്പ പോ​ർ​ട്ട​ൽ, ലോ​ക കേ​ര​ളം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​റ്​ പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് വ​കു​പ്പ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ‘കോ​ഫി ടേ​ബി​ൾ’ ബു​ക്ക്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി, യു.​എ​ൻ ദു​ര​ന്ത​ല​ഘൂ​ക​ര​ണ വി​ഭാ​ഗം ത​ല​വ​ൻ മു​ര​ളി തു​മ്മാ​രു​കു​ടി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സ്​​പീ​ക്ക​ർ എ.​എ​ൻ. ഷം​സീ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, എം.​പി​മാ​ർ, എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ, ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​ജ​യ​തി​ല​ക്, നോ​ർ​ക്ക​ റൂ​ട്ട്​​സ്​ ​വൈ​സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സ​ഫ​ലി, വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ൻ ര​വി പി​ള്ള, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

