‘ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നു’; നിർണായ നീക്കവുമായി ഇ.ഡി ഹൈകോടതിയിൽ

‘ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നു’; നിർണായ നീക്കവുമായി ഇ.ഡി ഹൈകോടതിയിൽtext_fields
കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിന്റെ എഫ്.ഐ.ആർ ആവശ്യപ്പെട്ട് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) ഹൈകോടതിയിൽ. സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹൈകോടതിയിൽ ഇ.ഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ക്രൈംബ്രാഞ്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറും അനുബന്ധരേഖകളുമാണ് ഇ.ഡി. ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതേ ആവശ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി റാന്നി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഇ.ഡി നൽകിയ ഹരജി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് ഇ.ഡി ഹൈകോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
വിവിധ സ്രോതസുകളിൽ നിന്നും ഹൈകോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവുകൾ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കുറ്റങ്ങൾ നടത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇ.ഡി പറയുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഏജൻസിയാണ് ഇ.ഡി. അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നതിനും കുറ്റകൃത്യത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനും എഫ്.ഐ.ആറിന്റെയും മറ്റ് രേഖകളുടെയും പകർപ്പ് അനിവാര്യമാണ്.
ഇ.ഡി. അന്വേഷണത്തിന്റെ നിയമസാധുത പരിശോധിക്കാനോ തീരുമാനമെടുക്കാനോ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിക്ക് അധികാരമില്ല. അതിനാൽ, അപേക്ഷ തള്ളിയ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി നടപടി നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ഇ.ഡി. ഹൈകോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഹരജി മാസം 17ന് കോടതി പരിഗണിക്കും.
