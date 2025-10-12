Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 8:17 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 8:17 AM IST

    ഇ.ഡി സമൻസും ‘ചെമ്പായോ?’

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​ക​ന്‍ ഹാ​ജ​രാ​കാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​തെ ഇ.​ഡി
    ഇ.ഡി സമൻസും ‘ചെമ്പായോ?’
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ ഫ്ലാ​റ്റ് ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ മ​ക​ൻ വി​വേ​ക് കി​ര​ണി​ന് സ​മ​ൻ​സ് അ​യ​ച്ചി​ട്ടും ഹാ​ജ​രാ​കാ​തി​രു​ന്ന​തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​തെ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്‌​സ്‌​മെ​ന്‍റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മൂ​ടി​വെ​ച്ചും പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും സി.​പി.​എ​മ്മും.

    2018ലെ ​ലൈ​ഫ് മി​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ മ​റ​വി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വേ​ക് കി​ര​ൺ 2023 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന് ​രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​ഇ.​ഡി കൊ​ച്ചി ഓ​ഫി​സി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ​മ​ൻ​സ്. അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്ന പി.​കെ. ആ​ന​ന്ദാ​ണ് സ​മ​ൻ​സ് അ​യ​ച്ച​ത്. ‘വി​വേ​ക് കി​ര​ൺ, സ​ൺ ഓ​ഫ് പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ, ക്ലി​ഫ് ഹൗ​സ്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം’ എ​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി​യു​ടെ വി​ലാ​സ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ​മ​ൻ​സ് അ​യ​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന വി​വേ​ക് ഹാ​ജ​രാ​യി​ല്ല.

    ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ച്ച വി​വ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പു​റ​ത്തു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ശി​വ​ശ​ങ്ക​റി​നൊ​പ്പം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​ൻ വി​ളി​പ്പി​ച്ച വി​വേ​കി​നെ പി​ന്നീ​ട് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് കേ​സി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യെ​ന്ന​തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത​യി​ല്ല. ഇ.​ഡി സ​മ​ന്‍സ് മ​റ​ച്ചു​വെ​ച്ച​ത് എ​ന്തി​നെ​ന്ന​തി​ലും ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. വി​വേ​കി​നെ പി​ന്നീ​ട് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യാ​ൻ വി​ളി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത​ത് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ടെ​ന്ന് ഇ.​ഡി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും.സാ​ധാ​ര​ണ ഇ.​ഡി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ന്ന പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വം വി​വേ​കി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മൗ​നം പാ​ലി​ച്ചു.

    വി​വേ​ക് ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട രാ​ത്രി​യാ​ണ് മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം നീ​ണ്ട ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​നു​ശേ​ഷം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​ശി​വ​ശ​ങ്ക​റി​നെ ഇ.​ഡി അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. കേ​സി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ഡീ​ഷ​ന​ല്‍ പി.​എ സി.​എ​ന്‍. ര​വീ​ന്ദ്ര​ന് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യ​ലി​ന് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹ​വും ഹാ​ജ​രാ​യി​ല്ല. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് അ​ന്വേ​ഷ​ണം നീ​ണ്ട​തോ​ടെ ഇ.​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​രോ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    അ​ത് സാ​ധൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ. ശി​വ​ശ​ങ്ക​റി​നെ ബ​ലി​യാ​ടാ​ക്കി മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ ര​ക്ഷി​ച്ചെ​ടു​ത്തെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും അ​ന്ന് ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു.വി​വ​രം പൂ​ഴ്ത്തി​വെ​ച്ച​തി​ല്‍ ദു​രൂ​ഹ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​ക​ന് ഇ.​ഡി അ​യ​ച്ച സ​മ​ന്‍സ് ആ​വി​യാ​യ​തി​നു പി​ന്നി​ല്‍ സി.​പി.​എം-​ബി.​ജെ.​പി അ​വി​ശു​ദ്ധ ബ​ന്ധ​മെ​ന്നും പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:Enforcement Directorateopposition partyPinaryai Vijyanlife mission case
    News Summary - ED summons Copper
