Madhyamam
    date_range 12 Oct 2025 10:40 PM IST
    date_range 12 Oct 2025 10:40 PM IST

    വിവേകിന്​ ഇ.ഡി സമൻസ്; പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടിയും

    വിവേകിന്​ ഇ.ഡി സമൻസ്; പ്രതികരിക്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടിയും
    പിണറായി വിജയൻ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ലൈ​ഫ്​ മി​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ കേ​സി​ൽ മ​ക​ൻ വി​വേ​ക്​ കി​ര​ണി​നോ​ട്​ ഹാ​ജ​രാ​കാ​നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്​​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ (ഇ.​ഡി) ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് അ​യ​ച്ച​ സ​മ​ൻ​സ് വി​വ​രം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന്​ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടും പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും പാ​ർ​ട്ടി​യും.

    മ​ക​ൾ വീ​ണാ വി​ജ​യ​നെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ കാ​ക്കാ​തെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ മു​തി​ർ​ന്ന സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മൗ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം കാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ൾ. മാ​സ​പ്പ​ടി​യ​ട​ക്കം മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ക​യും നേ​താ​ക്ക​ൾ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​തി​രോ​ധ​മൊ​രു​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ സ​മ​ൻ​സ്​ വ​ന്നു​വെ​ന്ന​ത്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി, ഇ​ത്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണെ​ന്ന്​ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. പി​ന്നാ​ലെ മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ലും സ​മ​ൻ​സി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ കാ​ല​ത്തെ വി​വാ​ദ​മെ​ന്ന്​​ വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. അ​തി​നി​ടെ മ​ക​ന്​ ഇ.​ഡി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ​മ​ൻ​സ്​ വ​ന്ന​കാ​ര്യം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നോ എ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​മു​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്​​.

    കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ സ​മ​ൻ​സ്​​ വി​ഷ​യം സ​ജീ​വ ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മ​ക​ൻ ഇ.​ഡി​ക്കു​മു​ന്നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട്​ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​ത്​ സി.​പി.​എം-​ബി.​ജെ.​പി ഡീ​ലി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​​ണെ​ന്നു​മാ​ണ്​ അ​വ​രു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം. അ​തേ​സ​മ​യം, സ​മ​ൻ​സി​ൽ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ​യും പ്ര​തി​ക​ര​ണം വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    TAGS:Enforcement DirectoratePinarayi VijayanKerala
    News Summary - ED summons Vivek; CM and party fail to respond
