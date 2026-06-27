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    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 10:39 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 10:39 PM IST

    ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച സംഭവം ഗൂഢാലോചന കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന്​ പൊലീസ്

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    ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച സംഭവം ഗൂഢാലോചന കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന്​ പൊലീസ്
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ വീ​ട്ടി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​ത്തി​യ ഇ.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ന്ന​താ​യി ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കാ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം. ഇ​ത്​ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. പ്ര​തി​ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വാ​ങ്ങി തെ​ളി​വെ​ടു​പ്പും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലും ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്.

    പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ കോ​ൾ റെ​ക്കോ​ഡ് പ​രി​ശോ​ധ​ന പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​ലും ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന തെ​ളി​വു​ക​ളി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള കോ​ളു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രു​ടെ ഫോ​ണു​ക​ളി​ലു​ള്ള​ത്. അ​വ സ​മ​ര​ത്തി​ന് എ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ മൊ​ഴി. അ​ക്ര​മ​ത്തി​ന്​ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തോ​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ഫോ​ണു​ക​ളു​ടെ സൈ​ബ​ർ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന കാ​ര്യ​വും പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ട്.

    അ​തി​നാ​യി ഫോ​ണു​ക​ളു​ടെ ഹാ​ഷ് വാ​ല്യൂ സെ​റ്റ് ചെ​യ്തു ക​ഴി​ഞ്ഞു. പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് കോ​ട​തി​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. അ​ക്ര​മ​ത്തി​ന്​ ആ​ഹ്വാ​നം ന​ൽ​കി സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷ. ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ടെ​ന്നും ‘കൊ​ല്ലെ​ടാ’ എ​ന്ന്​ ആ​ക്രോ​ശി​ച്ചാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി. അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തു​വ​രെ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കി​ട്ടി​യി​ല്ല. അ​തി​നി​ടെ, ഇ​രു​പ​തി​ലേ​റെ പ്ര​തി​ക​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച വാ​ഹ​നം ആ​ക്ര​മി​ച്ച മൂ​ന്ന്​ പ്ര​തി​ക​ളു​മു​ണ്ട്. ഒ​രാ​ൾ വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക്​ ക​ട​ന്നെ​ന്നാ​ണ്​ പൊ​ലീ​സ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ 26 പ്ര​തി​ക​ളെ​യാ​ണ്​ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത​ത്. അ​തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ജി​ല്ല കോ​ട​തി ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്​ വി​വാ​ദ​മാ​യി.

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    TAGS:Kerala PoliceconspiracyED casePinaryai Vijyanattack.Kerala News
    News Summary - The police said they could not find any conspiracy in the attack on the ED officials
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