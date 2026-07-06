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    Kerala
    Posted On
    date_range 6 July 2026 10:50 PM IST
    Updated On
    date_range 6 July 2026 10:50 PM IST

    ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: 10 പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഇന്നു വിധി

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    ദൃശ്യങ്ങൾ കോടതി പരിശോധിച്ചു
    ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച കേസ്: 10 പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ ഇന്നു വിധി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്​ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ വ​സ​തി​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്കെ​ത്തി​യ ഇ.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ലെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ കോ​ട​തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്. 10 പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ കോ​ട​തി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വി​ധി പ​റ​യും. പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ശ​ക്ത​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    സം​ഭ​വ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്നും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ശേ​ഖ​രി​ച്ച നി​ർ​ണാ​യ​ക വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കോ​ട​തി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്​ കേ​സി​ൽ വ​ലി​യ വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​കും. അ​ക്ര​മ​സ​മ​യ​ത്തെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ വി​ചാ​ര​ണ വേ​ള​യി​ലേ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​വൂ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ നി​ല​പാ​ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ശേ​ഷ​മേ ജാ​മ്യം ന​ല്‍കു​ന്ന ഹ​ര​ജി​യി​ല്‍ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കാ​വൂ എ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് സ​ര്‍ക്കാ​ർ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹ​ര​ജി ന​ല്‍കി​യ​ത്. പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ സെ​ഷ​ന്‍സ് ജ​ഡ്ജി എ​സ്. ന​സീ​റ​യാ​ണ് കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി​ക​ള്‍ കൊ​ല​വി​ളി​യു​മാ​യാ​ണ് ഇ.​ഡി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ നേ​രെ പാ​ഞ്ഞ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വാ​ദി​ച്ചു. ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​ക​ളി​ല്‍ ചി​ല​രു​ടെ ഫോ​ണ്‍ ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഫ​ലം എ​ത്തി​യാ​ലേ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ല്‍ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ പ്ര​മു​ഖ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കൂ​യെ​ന്നും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍ വാ​ദി​ച്ചു.

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    TAGS:bail applicationaccusedVerdict todayassault caseED Officers
    News Summary - ED officials attack case: Verdict today on bail plea of ​​10 accused
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